Kinőtte a kereteket a Planet Budapest

Minden részében sikeres volt a vasárnap zárult Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expó és Élményprogram, ezért felvetődött annak igénye, hogy

legközelebb egész évben megtekinthető állandó kiállításként rendezzék meg egyes részeit

– mondta Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumának elnöke hétfő reggel a közmédiában.

Áder János az alapítvány által szervezett rendezvény legnagyobb sikerének nevezte, hogy a fiatalok körében hatalmas érdeklődés kísérte. Olyannyira, hogy elmondása szerint a Heroes of the future és a Your Planet kiállítás kapuit a szerdai hivatalos megnyitó előtt két nappal korábban ki kellett nyitniuk, de még így is 130 iskola szerepelt a várólistán, amelyek az idő korlátozottsága miatt nem jöhettek el. Vasárnap a zárás előtti utolsó órákban pedig annyi látogató érkezett, hogy egy időre biztonsági okokból le kellett állítani a beléptetést, így többen rövid várakozásra kényszerültek.

Ha két év múlva szeretnénk harmadszor is megrendezni a nem csupán kérdéseket felvető, de megoldásokat is bemutató kiállítást, azon kell dolgoznunk, hogy a háromból legalább kettőt állandó kiállításként meg lehessen majd tekinteni

– mondta. A volt köztársasági elnök arról is beszélt, hogy a környezettudatosság sok esetben csupán egyetlen mozdulaton múlik, például azon, hogy eldobjuk-e a műanyag palackot, hogy szemét legyen belőle, vagy összegyűjtjük és visszaváltjuk, amire 2024. január 1-jétől már Magyarországon is lesz lehetőség.

– Hasonlóan járhatunk el az elhasznált étolajjal, amit a Mol töltőállomásain adhatunk le, és amiből üzemanyag-adalékokat készítenek majd, és a már működésképtelenné vált mobiltelefonokat is érdemes újrahasznosításra leadni, hiszen azokból az újak gyártásához szükséges ritkaföldfémeket lehet visszanyerni – sorolta a környezettudatos lehetőségeket.

Áder János a Planet Budapestet értékelve úgy fogalmazott:

a 140 kiállító cég döntő többsége eredményesnek, több mint a fele pedig kiemelkedően eredményesnek találta az expón való részvételt, több mint egyharmaduk pedig úgy nyilatkozott, hogy már a következő évben üzleti hasznot remél a részvételtől.

– Elértük a célunkat, hiszen egymásra találtak olyan kiállítók, akik eddig nem is tudtak egymásról, a jövőben akár közös termékekkel, szolgáltatásokkal jelenhetnek meg a piacon – mondta, hozzátéve: egyértelmű, hogy a klímaváltozást, a felmelegedés folyamatát megállítani már nem tudjuk, ezért alkalmazkodnunk kell hozzá.

Beszélt arról is, hogy a mezőgazdaságban szárazságtűrőbb fajtákat kell nemesíteni,

városainkban a zöldterületek nagyságát tovább kell növelni, a tömegközlekedést és a városon belüli áruszállítást is elektromos járművek használatával környezetkímélőbbé kell tenni.

– A Planet Budapest 2023 expó is bizonyította: nem kell elmenni külföldre, nem kell mindig drága technológiát beszerezni, vannak remek magyar ötletek, remek magyar innovációk és szolgáltatások, amelyek felhasználásával alkalmazkodhatunk, az életünket könnyebbé tehetjük – mondta.