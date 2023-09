Szabadulószobás program is lesz a budapesti fenntarthatósági expón

A fenntarthatóság az, amikor csak annyit veszünk el a természettől, amit az pótolni tud, vagy úgy élünk, hogy a jövő generációk szükségleteinek kielégítésére is legyen elegendő erőforrás – mondta Áder János a Kossuth rádióban. A korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke a Hungexpo területén szerdán kezdődő Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expó és Élményprogram rendezvénnyel kapcsolatban elmondta: két éve rendezték meg az első expót, mert rájöttek, hogy „nem szabad csak a vízről és csak a klímaválságról beszélni”, mert ennél több részből álló problémahalmazról van szó, például a biodiverzitás megszűnéséről, a talaj kimerüléséről, az elsivatagosodásról és az aszályokról.

– Az idei kiállítás három lábon áll: az első, egy klasszikus kiállítás 140 magyar cég részvételével, amelyek különböző problémákra keresik a megoldásokat, a második a Your Planet című kiállítás, ahol megmutatják, mi az a problémahalmaz, ami körülvesz mindenkit, a harmadik pedig a Heroes of the future, amely a fiataloknak szól,

videójáték, élményszínház, kalandpark és szabadulószoba keveréke, ahol színészekkel, forgatókönyv alapján tudnak végigmenni egy pályán és szembesülhetnek a jövőjüket érintő legfontosabb kérdésekkel

– fogalmazott Áder János. Kiemelte: a kiállítás fő témája a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, ezek mellett a víz- és szennyvízkezelés, az energetika, az energiahatékonyság, az okosvárosok, a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság is komoly szerepet kap.

A termőföld védelme

– Nagy probléma az egész világon, hogy kizsigerelik a termőföldet, és a helytelen gazdálkodás miatt egyre több termőterület vész el víz- és szélerózió formájában – mondta. Hozzátette, azzal a gazdálkodási móddal, amit ma a gazdák folytatnak, a talaj felső 20-25 centiméteres része egy idő után szinte homokozó lesz, nem lesz vízvisszatartó képessége, alatta pedig egy nagyon kemény réteg, az eketalp jön létre. – Ezen változtatni a géppark lecserélésével lehetne, amihez komoly források kellenének, ezért a gépek átalakítása lehet egy reális cél – mutatott rá.

Beszélt arról is, hogy egy centiméter humusz képződése 300-500 évig tart, ennek pótlása igen hosszú idő, de a talajminőség is probléma az intenzív gazdálkodás, az egyre kevesebb szerves trágya- és a növekvő műtrágya-felhasználás miatt. – A megoldás az organikus úton való tápanyagpótlás, amit az expón több kiállító is bemutat, hogyan lehet a szokásos biológiai időnél gyorsabban, nagy mennyiségben talajminőséget javító készítményeket előállítani – fogalmazott a volt államfő.