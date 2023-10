Navracsics Tibor: Az EP-kampányban hazánkról vérlázító hazugságok hangzanak majd el

Navracsics Tibor közölte, most készül az első komplex, átfogó regionális fejlesztési terv a Dél-Dunántúlra vonatkozóan, amelynek a sikerességéhez be kell vonni Kaproncát, Eszéket és Varasd környékét is. A horvát térség az utóbbi időben csaknem teljesen elnéptelenedett, ám kiváló mezőgazdasági adottságokkal bír, emiatt jó lehetőséget jelent a magyar vállalkozások számára – tette hozzá.

A tárcavezető ígéretet tett arra a térség országgyűlési képviselőinek, hogy a következő fejlesztési terv Békés vármegyét érinti majd, amelyre szerinte a rendkívül rossz demográfiai mutatók megfordítása miatt is szükség van.

De ez még a jövő zenéje. Még a ma pénze sincs meg

– jelentette ki.

A tárcavezető úgy látja, év végéig elhárulnak az akadályok az uniós források megérkezése elől, és akkor 2024–2025 már emelkedő pályát hoz.

A Terület- és Településfejlesztési, valamint a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program már elindult, előbbinél a pályázatok felét már kiírták, utóbbinál is közelítenek a 40 százalék felé.

Az uniós programok amúgy is utófinanszírozásúak, a forrásokat most a nemzeti költségvetés előlegezi meg, de ha megérkeznének az uniós támogatások, akkor azokat a pénzeket más fejlesztésekre lehetne fordítani – mondta.

A korábbi uniós biztos megjegyezte, Magyarország a 2014–2020-as időszakban az uniós források 94 százalékát tudta lehívni, ami kimagaslóan magas a többi tagországhoz képest, de a 2021–2027-es ciklusban is első helyen áll a 3 százalékos lekötési szinttel.

A politikus szólt arról, hogy jövőre európai parlamenti választások lesznek. Szavai szerint az unió soha ekkora kihívásokkal nem nézett még szembe; jövő nyáron eldől, hogy vissza tud-e térni az alapító atyák elképzeléséhez, amely nem a másik elnyomásán alapult, hanem minden nemzetnek megadja a lehetőséget saját céljai megfogalmazásához.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott: