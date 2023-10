Újabb fejezettel bővült a kalandos történetű Tőzsdepalota históriája

Jó ideje üresen áll és leginkább szellemkastélyra hasonlít Budapest egyik legimpozánsabb épülete, a Szabadság téri Tőzsdepalota. Ahhoz, hogy nem mindennapi ingatlanról van szó, elég annyi, hogy a Budapest V. kerületében, a Parlamenttől mindössze pár méterre található ingatlan közel ötvenezer négyzetméter területű, és kiváló adottságokkal rendelkezik. A palota – akárcsak a tér túloldalán a Magyar Nemzeti Bank székháza – 1902 és 1907 között épült, kialakításakor pedig Európa egyik legnagyobb épületének számított. Előbb 1907 és 1948 között a Budapesti Áru- és Értéktőzsdének adott otthont – innen az elnevezése –, utóbb pedig, 1955-től több mint fél évszázadon át az ország állami televíziója működött a falai között. Az épület 1999-ben az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. tulajdonába került, majd 2006-ban a privatizáció során a kanadai Tippin Corporation vásárolta meg, hozzávetőleg 4,5 milliárd forintért.

Szárnyas fejvadász újratöltve

Az épület a 2006-os tévéostrom miatt a közelmúlt egyik kiemelkedő történelmi helyévé vált, ám nem sokkal később elnéptelenedett. Az MTV 2008-ban elköltözött, azóta az ingatlan üres, állaga folyamatosan romlik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy legfeljebb filmforgatásokon használják időnként, de inkább csak posztapokaliptikus helyszínként: itt forgatták például a hollywoodi sztárok főszereplésével bemutatott Szárnyas fejvadász új részét.

Az ingatlan egyre rosszabb állapotban van, mindinkább szellemkastély külsőjét ölti magára, ennek oka pedig az, hogy az egykor gyönyörű palota helyzete mind a mai napig rendezetlen.

Nem erről volt szó

A korábban sztárépítészként is emlegetett Michael D. Tippinnek egykor komoly tervei voltak a Tőzsdepalotával, álmodott a felújított épületbe irodaházat, üzleteket, kávéházat és luxuslakásokat is. Mivel a befektető korábban megszerezte a Strabagtól a Lipót Garázs bérleti jogát, így, ha 2014-re elkészült volna a felújított Tőzsdepalota, az oda érkezők a garázst is igénybe tudták volna venni.

De a nagyszabású ötletekből nem lett semmi, pedig a dolog ígéretesen indult: 2010 nyarán a Fővárosi Tervtanács is rábólintott a tervekre, így a 2008 őszi ingatlanpiaci válság miatt csúszó beruházás 2013-ban akár el is kezdődhetett volna.

Feltűnt a Vatikán bankja

Az építkezés azonban mégsem indult el, új befektető ellenben feltűnt. 2013-ban a vatikáni bank, az Istituto per le Opere di Religione által befektetett összeggel, amelyet az Optimum Asset Management S.A. által kezelt luxemburgi székhelyű alapban helyeztek el, alapvetően Alberto Matta és érdekköre rendelkezett. Az egyházi állam pénzét a Tőzsdepalotát is birtokló cégbe invesztálták, ezáltal közvetett, kilencvenszázalékos többségi részesedést szerezve.

Igen ám, de külföldi sajtóhírek szerint a befektetéskor az egyházi állam pénzintézetét megtéveszthették, ugyanis a közvetlen befektető, az Alberto Matta érdekeltségébe tartozó Futura Funds befektetési alap (egészen pontosan a luxemburgi Optimum Asset Management S.A.), az épületet ténylegesen megvásárló Cougar Real Estate S.A. társaság, valamint az ez utóbbi céget birtokló Kappa Fund befektetési alap alacsonyabb összeget fektethetett be, mint amennyit az ügyletről a vatikáni banknak és a többi befektetőnek lejelentettek.

A Vatikán bankja 2017-ben kártérítési pereket indított a máltai bíróságok előtt, illetve forrásaink szerint pénzmosás gyanújával büntetőeljárások is indultak Alberto Matta, a Futura Funds és a Cougar Real Estate igazgatója ellen.