A szülők 99 százaléka betiltaná az energiaitalokat

A válaszadók 98,8 százaléka egyetért azzal, hogy a kiskorú gyermekek számára ne legyenek elérhetőek a kereskedelmi forgalomban lévő energiaitalok – derült ki a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) legfrissebb felméréséből, amelyre közel ezren válaszoltak. A szervezet kiemelte, az energiaitalok extrém magas koffein- és cukortartalma komoly veszélyt jelenthet a fiatalabb generáció számára, így a Ficsak elkötelezett abban, hogy az ezen termékekhez való hozzáférhetőség törvényi szabályozását kezdeményezze. Az energiaitalok szabályozásának témaköre nem csak szülőként, hanem társadalmilag is közös ügyünk.

– A Ficsak által indított „Gyermekvédelem 2023 - Védjük együtt gyermekeinket!” kampány 4. állomása az egészséges táplálkozás és a szülői tudatosság jegyében zajlik. E szempont is vezérelte a civil szervezetet abban, amikor útjára indították az energiaitalokkal kapcsolatos véleményfelmérő kérdőívet – mondták, hozzátéve, hogy a nem reprezentatív, de azért irányt mutató eredmények is azt bizonyítják, hogy a társadalom nem közömbös az energiaitalok gyermekek számára káros hatásaival kapcsolatban.

A kitöltők között elsöprő többségben vannak azok a válaszadók, akik egyetértenek azzal, hogy kiskorú gyerekek számára ne legyenek elérhetőek a kereskedelmi forgalomban lévő energiaitalok.

Arra a kérdésre, hogy milyen helyszínen és milyen feltételekkel lehessen vásárolni energiaitalt – dohányboltokban, bárhol, de kizárólag a 18. életév betöltését igazoló személyazonosító igazolvány felmutatásával, nincs szükség szabályozásra – így alakultak a válaszok:

A kitöltők 52 százaléka írta azt, hogy bárhol, de kizárólag 18 év felett, személyi igazolvány felmutatása mellett lehessen vásárolni energiaitalt. A kitöltők 46,5 százaléka dohányboltokba helyezné át a vásárlás lehetőségét. Míg csupán a válaszadók 1,5 százaléka a jelezte azt, hogy szerintük nincs szükség szabályozásra.

A Fiatal Családosok Klubja bízik abban, hogy a kérdőív eredményei is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mielőbb olyan irányba lépjen a döntéshozás, amely az energiaitalok hozzáférhetőségét a 18 év alatti gyermekek számára korlátozza, és hatására a jövő generációja egészségesebb életmódot folytathasson.

Már a kormány asztalán van a javaslat

A magyarok álláspontjával a kormány is egyetért, néhány hete több kormánypárti képviselő, Hollik István és Nacsa Lőrinc is bejelentette, hogy kezdeményezni fogják a 18 éven aluliak energiaitallal való kiszolgálásának korlátozását. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy az energiaitalok gyermekek általi – sok esetben napi szintű – fogyasztása komoly veszélyt jelent a fiatal generáció egészségére, amelyet adatokkal is alátámasztott. Felidézte, hogy a mentőszolgálat az elmúlt négy évben átlagosan évi száz olyan esetet rögzített, ahol 18 év alatti gyermeket energiaital miatt kellett kezelni.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt arra kérik a frakciószövetségüket, hogy vizsgálja meg a javaslatukat, egy olyan új szabályozás lehetőségét, amely 18 éves korig, hasonlóan az alkoholhoz, az energiaital vásárlását és fogyasztását is megtiltja.

A Magyar Nemzet ennek kapcsán nemrégiben megkérdezte Bense Tamás gyermekorvost arról, hogy támogatja-e az ötletet. A doktor kifejtette, azért érezné jó döntésnek az intézkedést, mert az energiaitaloknak nem közömbös a hatásuk. Mint fogalmazott: nem hiszi, hogy a tizennyolc éven aluliaknak okuk lenne rá, hogy az energiaitalokkal serkentsék az agyukat.

Bense Tamás arra is kitért, sok más, naponta széles körökben fogyasztott termék is tartalmaz koffeint, mint például a kávé vagy a kóla, azonban a koffein-túladagolás miatt kórházba került betegek szinte kizárólag energiaital-fogyasztók voltak, mielőtt bekövetkezett a baj, ez a gyermekekkel történt eseteket vizsgálva pedig hatványozottan igaz. – Szinte sosem állnak meg egy doboz energiaitalnál a kamaszok – vélte a szakember.