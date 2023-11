Földönkívüli viharnak köszönhette Magyarország a sarki fény látványát

Vasárnap Magyarország több pontján kátható volt, ahogy az égen gyönyörű vörös fény táncol – a különleges jelenségről a Magyar Nemzet is beszámolt.

Magyarországról viszonylag ritkán, de az idén már többször szabad szemmel is meg lehetett figyelni a sarki fény jelenségét.

Vasárnap este feltűnően erős geomágneses vihar érte el a Földet,

így bizony az alacsonyabb földrajzi szélességeken, Európában, köztük nálunk is, sőt még tőlünk délebbre is lehetett látni ezt a bizonyos aurora borealis nevű jelenséget – olvasható a Hirado.hu-n.

Geomágneses vihar alatt a Föld mágneses terének átmeneti, nagyarányú és hirtelen megzavarását értjük. A geomágneses vihar gyakran órák alatt keletkezik és csak napok múlva áll helyre a földi mágneses mező korábbi állapota. Kiváltó oka a Napból kiinduló napszél, a csillagból kilökődő töltött részecskék, de a folyamat pontos lezajlása nem ismert.

A sarkifény mostani megejelnése azért is volt különleges, mert még az ország déli részén, például Pécsett is látták.

Sokak szerint azonban a legkülönlegesebb webkamerás felvételek a Balatonról készültek,

ahogy az éjszakai fényjáték a vízről tükröződik vissza.

A Zala vármegyei csillagászati egyesület alelnöke azt mondja:

itthon leginkább a függönyszerű vörös fények a jellemzőek.

A színe attól függ, hogy a légkörnek milyen részecskéjével ütközik. Amelyek mélyebbek, azokat általában a vörösek és a zöld szín jellemzi. Ez az oxigénnel való ütközést mutatja. Más gázokkal alakulhat ki kék vagy sárgás színű sarki fény is. Az alakjuk is változó. Ezekről a szélességi körökről ilyen függönyszerű a legtöbb, amit láthatunk

– mondta Bánfalvi Péter amatőr csillagász.

A sarki fény Magyarországon ritkán látható. Leggyakrabban késő ősztől kora tavaszig észlelhető, leginkább az északi sarkkörtől északra és a déli sarkkörtől délre.