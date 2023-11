Karácsonyék tényleg megcsinálják – Hiába volt már kerékpárút az Árpád fejedelem útján, kerékpársáv is lesz

A már meglévő kerékpárút mellett alakítanak ki kerékpársávot az Árpád fejedelem útján, amelyet ebben az esetben is az autóútról választanak le – hívta fel a figyelmet egy olvasó a Facebookon, amihez egy fotót is csatolt, amely szerint lesz olyan szakasz, ahol egy méterre lesz egymástól a két kerékpársáv. Azt még nem tudni, hogy ezen az útszakaszon is felbukkannak-e a „Gerikaró” néven elhíresült sávzáró objektumok, amelyek több közlekedési problémát is okoztak az utóbbi időszakban.

A BKK keddi közleménye szerint az Árpád fejedelem útján a meglévő gyalog- és kerékpárúttal párhuzamosan új, irányhelyes kerékpársávok épülnek, növelve az objektív biztonságot, így csökkenthető a keresztutcáknál váratlan irányból érkező kerékpározók és a gépjárművezetők közötti konfliktusok száma.