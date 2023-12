Több mint tizenegymilliárd forintos katasztrófavédelmi fejlesztést adott át Rétvári Bence

Hetvenkét új, összesen 11,5 milliárd forint értékű járművet és egyéb eszközöket adott át a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságoknak, illetve önkéntes tűzoltó egységeknek Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság budapesti központjában. Mint hangsúlyozta,

a veszélyek, járványok, természeti katasztrófák és háborúk korát éljük, ám a magyar emberek biztonsága nem szenvedhet hátrányt.

– Az állam számára a legfontosabb feladat az emberek biztonságának a megóvása – tette hozzá. Úgy folytatta: – Tapasztalata szerint az Európai Unió tagállamainak többségében csökken az emberek biztonságérzete, Magyarországon viszont erősödik. A kormánynak pedig az a törekvése, hogy Magyarország továbbra is a béke szigete legyen – mondta.

Arról is szólt, hogy büszkék lehetünk a magyar katasztrófavédelmi szakemberekre, akik bárhol a világon megállják a helyüket. Példaként említette, hogy az Öböl-háború után a legtöbb lángoló olajkutat magyar szakemberek oltották el, és a közelmúltban a törökországi földrengés után is a magyar katasztrófavédők mentették meg a legtöbb életet.

– A fejlesztés, amely az egyik legnagyobb a katasztrófavédelem történetében, a kor technológiai változásaihoz igazodva, olyan eszközöket, úgynevezett oltólándzsákat is tartalmaz, amelyek az elektromos autókban keletkezett tüzek megfékezésére szolgálnak – jelentette ki Rétvári Bence.

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program három különálló projektjének keretében valósult meg. Az ünnepségen 37 tűzoltóautót, 12 árvízi mentőhajót és a szállításukra szolgáló utánfutókat, 23 drónt, illetve drónszállító járművet és 21 oltólándzsát vehettek át a katasztrófavédelmi és tűzoltó egységek.