Márki-Zay hónapokkal a választások előtt is külföldi pénzekről beszélt, az ellenzék mégis azt állítja, hogy nem tudtak róla + videó

„ Riporter: Külföldről szokott esetleg pénzt kapni a kampányához? – Igen, és az elszámolásban benne is van.” – Márki-Zay Péter ezt 2022. február 4-én mondta a Magyar Nemzet riporterének, tehát két hónappal a választások előtt is nyíltan beszélt arról a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje, hogy külföldről is érkeznek források a kampányba.

A botrány még ugyanezen év nyarán robbant ki, amikor a választásokat követően egy podcastben azt fejtegette, hogy hónapokkal a választásokat követően is érkezett az Amerikai Egyesült Államokból több száz millió forint, amiből a kampány utolsó számláit rendezték.