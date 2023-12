Melyik filmet adták a legtöbbször a magyar tévék?

Kulturális változás

A mozikról is megkérdeztük a Médiatanács tagját, aki kifejtette, hogy a százezer lakosra jutó mozitermek száma 19-ről háromra csökkent az elmúlt tizenöt évben. – Ez kulturális változás: többé nem szívesen ülünk be egy moziterembe, amire ugyan volt hatása a járványnak, ám a folyamat korábban kezdődött. Most már elérhető otthonról nagyon sok streamingszolgáltatás, és a mozilátogatás árai is felfelé mennek, ezért legfeljebb valamelyik plázában mozizunk. A tematikus mozik, például a művészfilmeket vetítő termek, megmaradnak a nagyobb városokban, de ezenkívül csak a plázamozik élnek meg – fogalmazott Szadai Károly.