Újévi jó tanács a tűzoltóktól, így ne okozzunk tüzet és balesetet szilveszterkor

Nagyjából minden évben 20 és 50 között alakul a tűzijátékok miatt keletkező tüzek száma országszerte szilveszter éjjelén. A legtöbbször csak kisebb tüzek keletkeznek – figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, kiemelve, hogy rendszeresen előfordul néhány többmilliós kárral járó nagy tűz is. A leggyakrabban fenyők, tuják, kukák, gyulladnak ki, de nem ritka az sem, hogy egy rakéta erkélyre, vagy autó alá repül és ott okoz tüzet.

Több gyermek is megsérült tavaly szilveszterkor

Tavaly összesen 197 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez szilveszterkor, ezek közül 137 esetben vált szükségessé a tűzoltók beavatkozása: 48 alkalommal tűz miatt, 89 esetben pedig műszaki mentést igénylő balesethez kellett kivonulniuk. Tűzijátékok miatt pedig 37 esetben keletkezett tűz.

A tűzoltók emlékeztetnek, mindenképp érdemes betartani néhány dolgot, hogy elkerüljük a tavalyihoz hasonló eseteket: így például semmiképp se vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon és csomagtartóból sem.

– Ezek tűzvédelmi szempontból nem megfelelőek. A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárolni az erre kijelölt legális árusítóhelyeken, jellemzően plázák, nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben. Ezeket a katasztrófavédelem is ellenőrzi, itt szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat kapni – mondták.

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A tűzoltók felidézték, szinte minden évben akadnak olyan történetek, amelyek után azt hinné az ember, jövőre már biztosan nem történik hasonló eset, aztán mégis. Ilyen volt, amikor két éve egy mezőkomáromi családi ház udvarán álló autó gyulladt ki a tűzijáték miatt, míg Miskolcon egy tűzijáték szabálytalan használata miatt kiégett egy lakás, az érintett társasház több lakójának el kellett hagyni otthonát. Egy másik alkalommal pedig tűzijátéktól gyulladt meg a házfalra felfutó borostyán Budapesten.

Csak múlt évben négy súlyos és hat könnyű sérüléssel végződő baleset történt: Zalaegerszegen egy tűzijáték robbant fel egy gyermek mellett, Zircen egy fiatalkorú fiúnak sérült meg a keze, mert helytelenül gyújtotta meg a pirotechnikai eszközt, Petneházán pedig szintén egy gyermek sérült meg, akinek a kezében robbant fel egy pirotechnikai eszköz, Bódvaszilason egy férfi égési sérülést szenvedett, mialatt meggyújtott egy tűzijátékot.

Hogyan használjuk balesetmentesen a tűzijátékokat?

A tűzoltók legfontosabb javaslata a balesetmentes óév búcsúztatására az, hogy semmiképp se petárdázzunk, de a jó hangulat fenntartása érdekében az is fontos, hogy a megvásárolt tűzijátékot ne hagyjuk a kocsiban, minden évben előfordul, hogy autóban felejtett és idő előtt elindult tűzijáték miatt ég ki egy jármű.

– Ügyeljünk arra is, hogy a tűzijátékokat otthon ne tegyük a fűtés és a tűzhely közelébe, mert a melegtől idő előtt működésbe léphetnek. Ha pedig valamelyik szerzemény vizes lett, azt még azután se használjuk, miután megszáradt. Az ilyen tűzijáték tönkrement, hibásan fog működni.

A tűzijátékokat nem szabad megbontani, átalakítani. A tűzijátékok működési elve, hogy elégnek és ezzel megsemmisülnek, bármilyen átalakítás változtat ezen és balesetet, tüzet okoz – hívták fel a figyelmet.

– Minden pirotechnikai terméknek van egy használati utasítása, amely részletesen tartalmazza, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni és mekkora védőtávolságot kell tartani tőle. Ezt nem csak elolvasni, hanem betartani is érdemes – sorolták, hozzátéve, hogy soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre és épületre sem.

A tűzoltók arról is beszéltek, ha ittasak vagyunk, illetve ha erős a szél ne tűzijátékozzunk, a rakétákat pedig ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy közvetlenül épületek mellől.

– A szilveszteri tűzijátékokat szabadtéren lehet felhasználni. Ez lehet a saját kertünk, vagy akár közterület. A társasház ablaka és erkélye viszont nem számít közterületnek, ezért innen soha ne indítsunk pirotechnikai termékeket. Az elhasznált tűzijátékok még forró maradványait ne dobjuk rögtön a kukába, mert gyakran emiatt gyulladnak meg hulladéktárolók, illetve a mellettük álló járművek, épületek – jelezték.

A tűzoltók felhívták a figyelmet rá, hogy a hármas osztályba tartozó tűzijátékból annyit vegyünk, amennyit szilveszterkor elhasználunk, ne tárazzuk be őket, hiszen a szilveszter előtt kapható tűzijátékfajtákat év közben nem, csak december 31-én este hattól január 1-jén reggel hatig szabad felhasználni.

– Azért sem érdemes készletet felhalmozni, mert a pirotechnikai termékeknek is van szavatossági idejük. A megvásárolt tűzijátékok csak akkor szállíthatóak biztonságosan, ha a kanóc vagy gyújtóhely védősapkája a helyén van. Otthon sem mindegy, hol tartjuk a már megvásárolt tűzijátékokat, olyan helyre zárjuk el azokat, ahol nem éri őket napfény és sugárzó hő. Ne tegyük a fűtés közelébe vagy hősugárzó mellé, mert a nagy melegtől idő előtt elindulhatnak. Ne tároljuk együtt benzinnel, gázolajjal, hígítóval és más éghető anyagokkal sem. Ne férjenek hozzá se a gyerekek, se a háziállatok – sorolták.

Háziállatok, fedezékbe!

Az év utolsó napján ne feledkezzünk meg a háziállatainkról sem. Ne kössük meg a kutyákat, helyette engedjük be őket, kapcsoljuk be nekik a tévét, vagy a rádiót, hogy kevésbé hallják a durrogást és nyugtassuk őket az este folyamán. Szilveszter éjszaka sok kutya elszökik, beszorul, beesik valahova. Gyakran a tűzoltóknak kell kiszabadítaniuk ezeket a bajba jutott állatokat. Így járt az a kutya is múlt évben Őrbottyánban, aki ijedtében világgá szaladt, ám pechére (vagy szerencséjére?) fennakadt egy kerítésen. Végül a tűzoltók siettek a segítségére és szabadították ki.

A pórul járt négylábút a tűzoltók szabadították ki Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szilveszter éjjel az év többi napjához hasonlóan 2000 tűzoltó van készenlétben 500 járművel. Ha tüzet, bajba jutott embert, állatot látunk, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)