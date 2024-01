Madárinfluenza: újra kimutatták a vírust az egyik vármegyében

Újra a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében jelent meg a fertőzés, egy korábban még nem érintett területen. Az állomány felszámolása jelenleg is zajlik – tájékoztat a Nébih.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Abádszalók településen található – hozzávetőleg hétezer példányt számláló – fácántelepen az állattartó az állatok étvágytalansága, idegrendszeri tünetei, továbbá a megemelkedett elhullás miatt gyanakodott a madárinfluenzára.

Gyanúját a Nébih laboratóriuma igazolta: az elhullott állatokból a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

Az érintett állományok felszámolása folyamatban van. Az előírásoknak megfelelően a szakemberek az érintett gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet, és meghatározták a 10 km sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet. A betegség megjelenésének okait feltáró járványügyi nyomozás is zajlik – közölték.

Ez az eset is jól mutatja, hogy elszórtan továbbra is előfordulnak madárinfluenza-esetek az országban. A hazánkban jelenleg fennálló megfigyelési körzetek jelentős részét az állategészségügyi hatóság várhatóan már a héten fel fogja oldani. A Nébih ismételten felhívja az állattartók figyelmét, hogy a baromfiállományok betegségtől való megóvása érdekében továbbra is minden szükséges intézkedést meg kell tenni. Az ágazat és a hatóság közös érdeke a betegség mielőbbi felszámolása és a madárinfluenzától való mentesség visszanyerése.