Megjött a sarkvidéki hideg + videó

Egyre nagyobb területet hódít meg a hideg légtömeg – írta közösségi oldalán vasárnap délelőtt a HungaroMet. Emlékeztettek: szombaton elég nagy hőmérséklet-különbség volt a jellemző, mivel délen 10 Celsius-fokot meghaladó, északon pedig általában 4–9 Celsius-fok közötti hőmérsékleteket mértek. Az áramlás később északiasra fordult, és

elkezdett beszivárogni a hideg légtömeg.

Vasárnap reggelig a Dunántúlon 24 óra leforgása alatt például érezhetően 5–8 Celsius-fokot esett vissza a hőmérséklet. Másutt még enyhe légtömeg uralkodott, egészen reggelig.

Most már az ország többi részét is eléri a lehűlés fokozatosan, így javarészt például a délkeleti tájakon most áll(t) be a maximumérték, és innentől már csak hidegebb értékek lesznek a jellemzők. Csapadék is érkezett jellemzően eső formájában, majd a lehűléssel együtt megkezdődött a halmazállapot-váltás, előbb

ónos eső, majd havas eső, gyenge havazás formájában.

Mire a hőmérséklet kedvezővé vált volna a havazásnak, addigra fokozatosan gyengült, szétesett a csapadékzóna, így eddig inkább csak mutatóba esett némi hó néhol – derül ki a bejegyzésből.