Jön a sarkvidéki hideg, havazással és ónos esővel érkezik a tél

Ítéletidő Európában

Európa északi részén, Skandináviában a hét közepén a rendkívüli hideg és hóviharok akadályozták a közlekedést. Több helyen bezárták az iskolákat is, míg délebbre a viharos időjárásnak halálos áldozata is volt.

A skandináv térségben szerdán már második napja süllyedt a hőmérséklet mínusz 40 fok alá. Kvikkjokkban, a svédországi Lappföldön mínusz 43,6 fokot mértek, ami a TT svéd hírügynökség közlése szerint az országban 25 éve a legalacsonyabb januári hőmérséklet.

A Svédország déli részén haladó E22-es főútvonalon szerdán több mint ezer jármű akadt el a hó miatt. A bajba jutott autósoknak és kamionosoknak még csütörtökön is a svéd hadsereg szállított élelmet és vizet.

A havazás szerdán reggeltől bénította meg a közlekedést az E22-es úton mindkét irányban Horby és Kristianstad között. A hókotrók szerda este álltak munkába ezen a szakaszon, és a rendőrség, valamint a mentőmunkások egész éjjel dolgoztak azon, hogy a hó fogságába esett több száz autó utasai kiszabadulhassanak.

Az autók zömét csütörtök reggelre sikerült kiszabadítani, de a kamionok még vesztegelnek. A rendőrség közlése szerint az időjárás javul ugyan, de az utat pénteken reggel nyolc óránál hamarabb nem tudják megnyitni.

Az extrém hideg, havazás és erős szél az egész északi régióban fennakadásokat okozott a közlekedésben, több hidat lezártak, és egyes vonatokat és kompjáratokat is leállítottak. A rendkívüli időjárás miatt számos iskolát is bezártak Skandináviában.

A dán rendőrség az autóval közlekedőket arra szólította fel, hogy a zord időjárási körülmények miatt lehetőleg ne induljanak útnak.

A Szibériából és a sarkvidékről betört hideg Oroszország nyugati részét is elérte, Moszkvában és más régiókban a hőmérséklet mínusz 30 fokig süllyedt, a január elejei átlagos hőmérsékletnél jóval mélyebbre.

A moszkvai és szentpétervári hatóságok magasabb fokú riasztást adtak ki, és az extrém időjárás lehetséges egészségügyi következményeire figyelmeztették a lakosságot.

Európa délebbre fekvő régióiban a csapadékos, szeles időjárás okozott gondokat.

Nagy-Britanniában, Kemble közelében egy kidőlt fa egy sofőr halálát okozta kedden. A Henk nevű vihar áramkimaradásokat, szállítási fennakadásokat, és egyéb károkat okozott Nagy-Britannia-szerte. Northamptonban a Nene folyó áradása miatt számos lakóhajón és lakókocsiban élő embert evakuáltak.

A legerősebb, óránként 151 kilométeres, orkánerejű szelet Wright szigetéről jelentették.

Hollandiában a helyi hatóságok szerint egy 75 éves, kerékpárjáról leesett ember halálát szintén az erős szél okozhatta.

Az áradó Maas folyó miatt Maastrichtban több lakóhajó tulajdonosát elővigyázatosságból kiköltöztették.

Franciaország északi részén vasárnap óta tartanak a heves esőzések, amelyek miatt mintegy kétszáz embert kellett evakuálni, és a helyi hatóságok szerint tízezer háztartásban nincs áram. Több száz ember dolgozik az emberek mentésén, ideiglenes evakuálásán és az utak megtisztításán, és Csehországból, Szlovákiából, valamint Hollandiából is érkeztek felszerelések és erősítés az érintett térségekbe. A francia meteorológiai szolgálat csütörtökre is figyelmeztetést adott ki az ország északi részeire, ahol további heves esőzés és akár óránkénti 100 kilométeres szél is várható.

Németország egyes régióiban szintén az áradások okoznak gondokat, a legsúlyosabban Alsó-Szászországot érinti a szélsőséges időjárás.