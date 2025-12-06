Csak ott lép működésbe, ahol kell: újfajta célzott rákterápián dolgoznak a HUN-REN TTK kutatói

Az eredményeiket bemutató publikáció az egyik legrangosabb kémiai folyóiratban, a Journal of the American Chemical Society-ben jelent meg.

A célzott kemoterápiák egyik legnagyobb előnye, hogy a hatóanyagok elsősorban a daganatos sejtekben fejtik ki hatásukat, így kevesebb káros mellékhatást okoznak az egészséges szövetekben. Ehhez azonban nemcsak a gyógyszer célba juttatása fontos, hanem az is, hogy mikor és milyen körülmények között válik aktívvá. A kutatók szerint az ideális megoldás az lenne, ha a hatóanyag csak a tumor közelében, valamilyen külső vagy belső kontroll hatására „kapcsolna be”.

Csak a rák ellen aktiválódjon

Egy ilyen megoldás a hatóanyagok fénnyel történő aktiválása, amely például fényérzékeny blokkolócsoportok vagy védőcsoportok alkalmazásával valósítható meg. A fényre érzékeny (azaz fotolabilis) védőcsoportok lehetővé teszik, hogy a hatóanyagok aktivitását térben és időben is fénnyel szabályozzuk, ugyanakkor a fény pontos célzóképessége csak jól meghatározott, élesen körülhatárolt célpontoknál használható ki igazán.

Abban az esetben, amikor például daganatos sejtek elszórtan helyezkednek el, további szabályozó elemekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a fénnyel való aktiválás valóban csak a rákos sejtek környezetében valósuljon meg, egészséges sejteknél viszont ne – magyarázzák a kutatók. Ugyanakkor jelenleg csak kevés olyan megoldás áll rendelkezésünkre, amely a fotolabilis védőcsoportokon alapuló aktiválási folyamatokat további feltételekhez is képes kötni.

Sejtes kísérletekben

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont MTA – HUN-REN TTK Lendület Kémiai Biológia Kutatócsoportja legújabb munkájának eredményeként olyan megközelítést fejlesztett ki, amely a kétlépcsős azonosítás analógiájára két biztonsági elemet alkalmaz a gyógyszervegyület aktiválására. A kutatók olyan fotolabilis védőcsoportot állítottak elő, amely alapállapotban színtelen, azaz nem szabadít fel hatóanyagot akkor sem, ha fény éri. Ez az „álcázott” állapot egy biokompatibilis, szelektív, úgynevezett bioortogonális reakcióval megszüntethető, azaz a reakció után már fénnyel besugározva a hozzákapcsolt, addig inaktivált hatóanyagot elengedi, aktiválja.