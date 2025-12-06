Az angolok és a németek ugyanazt a hibát emlegetik a vb-sorsolás után

Anglia és Németország hagyományosan a favoritok közé tartozik, így utazhatnak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra is. Több szempontból történelmi lesz ez a torna, ugyanis először fordul elő, hogy 48 csapat szerepel a világeseményen, valamint ez lesz az első vb, melyet három ország rendez együtt. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesznek a házigazdák. Zeng a világsajtó: a románok álomsorsolásról, az olaszok pedig már a nyolcaddöntős szereplésükről beszélnek, pedig még egyik válogatott sem biztosított helyét a világbajnokságon. Az angolok és a németek ugyanazt emelték ki: nem tehetik meg, hogy alábecsüljék ellenfeleiket.

Miután a németek a legutóbbi két vb-csoportkörben elvéreztek, Julian Nagelsmann érthetően óvatosan reagált a sorsolásra. (Fotó: KOEN VAN WEEL / ANP MAG)

Senkit sem becsülnek alá az angolok

Anglia a jövő évi világbajnokságon Horvátországgal, Panamával és Ghánával szerepel egy csoportban. Megismétlődik a 2018-as világbajnokság elődöntőjének párosítása: az angolok június 17-én Dallasban vagy Torontóban majd a horvátok ellen kezdik meg a vb-t. Panamával szintén találkoztak a Háromoroszlánosok a 2018-as vb-n, 6-1-re győztek.

Nehéz csoport, nehéz nyitány. Nehéz csoport Horvátországgal és Ghánával, két rendszeres világbajnoki részvevővel, két büszke és erős nemzettel. Jelenleg nem sokat tudok Panamáról, de természetesen a torna kezdete előtt felkészülünk belőlük

– mondta a BBC-nek Thomas Tuchel. Az angolok szövetségi kapitánya kiemelte, hogy a Bajnokok Ligájában tapasztalt csoportkörös küzdelem azt tanította neki, hogy a legjobb megközelítés az az, hogy mindenkinek megadják a legnagyobb tiszteletet. Hozzátette: minden hangsúlyt a csoport megnyerésére kell fordítani.

Senkit sem szabad alábecsülni.

– Természetesen Horvátország kiemelkedő, ők a legmagasabban rangsorolt ​​csapat a második kalapból, de figyelni kell, ugyanis Ghána mindig tele van tehetségekkel, és mindig tud meglepetést okozni, nagy történelme van a világbajnokságokon. Panama megpróbálja majd a legtöbbet kihozni az esélytelenebb szerepéből.

Anglia az elmúlt kilenc világbajnoki csoportmérkőzéséből csak kettőt nyert meg európai riválisai ellen (4 győzelem, 3 vereség), legutóbb 2022-ben 3-0-ra legyőzte Walest. Az angolok még nem kaptak ki afrikai csapattól a vb-k történetében (5 győzelem, 3 döntetlen), az elmúlt két találkozót Tunézia ellen 2018-ban (2-1), Szenegál ellen pedig 2022-ben (3-0) megnyerték. Érdekesség (bár barátságos mérkőzés volt), hogy Thomas Tuchel mint angol szövetségi kapitány az eddigi egyetlen vereségét éppen egy afrikai válogatott, Szenegál ellen szenvedte el. Mióta 1950-ben kikapott az USA-tól, azóta Anglia veretlen a hat CONCACAF-nemzetek elleni világbajnoki mérkőzésén (3 győzelem, 3 döntetlen).

A németek próbára akarják tenni magukat

Németország csoportellenfelei nem mások, mint Curacao (2026. június 14., vasárnap), Elefántcsontpart (2026. június 20., szombat) és Ecuador (2026. június 25., csütörtök).

Nem egy különösebben könnyű csoportról van szó, de képesek vagyunk továbbjutni. Jó nekünk, hogy kihívások elé állítanak minket, nem akarunk három egyszerű ellenfelet. Azt akarjuk, hogy nyomás alatt legyünk, és próbára tegyük magunkat

– fogalmazott Julian Nagelsmann. A német szövetségi kapitány kiemelte, hogy érdekes lesz Curacaót elemezni, de nem fogják elkövetni azt a hibát, hogy alábecsüljék őket. Megjegyezte: Elefántcsontpart egy olyan csapat, amelyet le lehet győzni, de nem szabad félvállról venni, Ecuador ellen nehéz játszani, ugyanis van három vagy négy igazi topjátékosuk.