Az olaszok még ki sem jutottak a vb-re, de már a nyolcaddöntőben látják magukat

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a 23. lesz a sorban, több szempontból történelmi lesz az esemény. A tornán 48 csapat vesz részt, első alkalommal a világbajnokságok történetében, valamint ez lesz az első vb, melyet három ország rendez együtt. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz a három házigazda, tizenhat városban lépnek majd pályára nemzeti csapatok. 2026. június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban 60 mérkőzést fognak tartani, míg a szomszédos Kanadában és Mexikóban tízet-tízet. Olaszország 2014 után lehetne ismét ott vb-n.

Az Olaszország, Észak-Írország, Wales, Bosznia-Hercegovina négyesből juthat ki egy a világbajnokságra pótselejtezőn keresztül. (Fotó: JIM WATSON / AFP)

A sors segítő kezéről beszélnek az olaszok

„Majdnem a lehető legjobb sorsolás.” – szól a La Gazzetta Dello Sport egyik cikkének a címe, ugyanis Olaszország, amennyiben kvalifikál a világbajnokságra, akkor Kanadával, Katarral és Svájccal szerepelhet majd egy csoportban. A Corriere dello Sport úgy fogalmazott, hogy amennyiben sikerül túljutni a pótselejtezős akadályon, akkor egy „nagyon könnyű” csoport vár rájuk.

Már két cikk elolvasása után megállapítható volt, hogy az olaszok jobban félnek a pótselejtezős mérkőzésektől, mint magától a vb-csoportos szerepléstől és a továbbjutástól.

A La Gazzetta Dello Sport másik cikke már azt írta, hogy milyen könnyű dolga lehet az olasz válogatottnak a vb-n.

Nehezebb lesz kijutni a világbajnokságra, mint túljutni a csoportkörön és bejutni a 32 közé, sőt talán még azon is túljutni

– írják, arra alapozva, hogy a sorsolás „kegyes” volt hozzájuk, valamint azt is megjegyezték, hogy „a sors segítő kezet nyújtott”.

Valaki odafent még mindig szeret minket, és segít nekünk

– szólt egy másik, a vb-sorsoláshoz kapcsolódó olasz cikk felütése.

Először még ki kellene jutnia Olaszországnak

Még két pótselejtezős mérkőzés vár az olaszokra. Előbb március 26-án Észak-Írország ellen lép pályára az olasz válogatott, és amennyiben sikerrel veszi a találkozót, akkor majd néhány nappal később a Wales–Bosznia-Hercegovina párharc győztesével kell megharcolnia a világbajnoki részvételért, idegenben.