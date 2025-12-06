FIFAlabdarúgó-világbajnokságOlaszországvilágbajnokágsorsoláspótselejtező

Az olaszok még ki sem jutottak a vb-re, de már a nyolcaddöntőben látják magukat

Péntek este a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendezték a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolását, amelyen Donald Trump, az USA elnöke is részt vett. Kialakult a csoportok, az olasz sajtó szerint „majdnem a lehető legjobban” alakult a sorsolás és „könnyű” kvartettet kaptak. Ennyire azonban még ne rohanjunk előre, ugyanis még az sem biztos, hogy Olaszország kijut a világeseményre, pótselejtező vár rá.

Tóth Norbert
2025. 12. 06. 8:40
Még pótselejtező vár az olaszokra.
Az olasz szerint szerencséjük volt a világbajnoki csoportjukkal. (Fotó: ABC7)
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a 23. lesz a sorban, több szempontból történelmi lesz az esemény. A tornán 48 csapat vesz részt, első alkalommal a világbajnokságok történetében, valamint ez lesz az első vb, melyet három ország rendez együtt. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz a három házigazda, tizenhat városban lépnek majd pályára nemzeti csapatok. 2026. június 11. és július 19. között az Egyesült Államokban 60 mérkőzést fognak tartani, míg a szomszédos Kanadában és Mexikóban tízet-tízet. Olaszország 2014 után lehetne ismét ott vb-n.

Még pótselejtező vár az olaszokra, de már a vb-csoportjukat is elemzik
Az Olaszország, Észak-Írország, Wales, Bosznia-Hercegovina négyesből juthat ki egy a világbajnokságra pótselejtezőn keresztül. (Fotó: JIM WATSON / AFP)

A sors segítő kezéről beszélnek az olaszok

„Majdnem a lehető legjobb sorsolás.” – szól a La Gazzetta Dello Sport egyik cikkének a címe, ugyanis Olaszország, amennyiben kvalifikál a világbajnokságra, akkor Kanadával, Katarral és Svájccal szerepelhet majd egy csoportban. A Corriere dello Sport úgy fogalmazott, hogy amennyiben sikerül túljutni a pótselejtezős akadályon, akkor egy „nagyon könnyű” csoport vár rájuk.

Már két cikk elolvasása után megállapítható volt, hogy az olaszok jobban félnek a pótselejtezős mérkőzésektől, mint magától a vb-csoportos szerepléstől és a továbbjutástól.

A La Gazzetta Dello Sport másik cikke már azt írta, hogy milyen könnyű dolga lehet az olasz válogatottnak a vb-n.

Nehezebb lesz kijutni a világbajnokságra, mint túljutni a csoportkörön és bejutni a 32 közé, sőt talán még azon is túljutni

írják, arra alapozva, hogy a sorsolás „kegyes” volt hozzájuk, valamint azt is megjegyezték, hogy „a sors segítő kezet nyújtott”.

Valaki odafent még mindig szeret minket, és segít nekünk 

– szólt egy másik, a vb-sorsoláshoz kapcsolódó olasz cikk felütése.

Először még ki kellene jutnia Olaszországnak

Még két pótselejtezős mérkőzés vár az olaszokra. Előbb március 26-án Észak-Írország ellen lép pályára az olasz válogatott, és amennyiben sikerrel veszi a találkozót, akkor majd néhány nappal később a Wales–Bosznia-Hercegovina párharc győztesével kell megharcolnia a világbajnoki részvételért, idegenben.

Olaszország az előző két világbajnokságról lemaradt, így óriási a várakozás és egyben a nyomás is a szövetségen, a szakmai stábon, valamint a játékosokon.

Szájer József
idezojelekpolitikus

Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

Szájer József avatarja

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

