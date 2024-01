Az állatvédők a gyerekeken keresztül szólítják meg a felnőtteket

Az alapítvány a két héten át tartó állatvédelmi témahét programjaiba is becsatlakozott.

Tavaly már másodjára szervezte meg a kormány a tematikus programsorozatot.

– Azt szoktuk mondani, hogy a ma gyermeke a jövő állattartója. Ősszel 250 ezer gyermeket tudtunk bevonni az edukációs témahét programjaiba. Oktatási és köznevelési intézmények mellett javítóintézetben is jártunk. Nagy siker volt a tápadománygyűjtés és a Te is sétáltass! program a menhelyeken. Minden eszközzel fel kell hívni a figyelmet a felelős állattartásra, a gyerekeken keresztül lehet szólni a felnőttekhez is. Az én generációm nem kapta meg ezt az oktatást, így a gyerekek rengeteg lényeges dologra, például az évenkénti oltásra is fel tudják hívni szüleik figyelmét – húzta alá Ovádi Péter.

Az év végén már a jól bejáratott mottóval, a Közös ügyünk az állatvédelem elnevezéssel parlamenti csoport alakult.

Az állatvédelemben eddig elért eredmények megkívánják, hogy szorosabbra fűzzék az együttműködést az országgyűlési képviselőkkel. Az összefogás támogatja a naprakész információk folyamatos cseréjét, a különböző választókerületeket érintő problémák és javaslatok feltérképezését, valamint az állatvédelemmel kapcsolatos jogalkotási tevékenység erősítését, ösztönzését. A parlamenti csoport tizenhat alapító képviselővel jött létre, a csoportban részt vevők közös célja, hogy az állatok védelmét szolgáló tevékenységet az Országgyűlés tagjai még hatékonyabban láthassák el.