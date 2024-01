Több bérletet is megszüntet a BKK

Március 1-től létrejön az egységes tarifaközösség, ami felváltja az előző rendszert, amely folyamatos vitákat okozott a kormányzat és a BKK között – jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint az intenzív tárgyalások eredményeként létrejövő rendszer legnagyobb nyertesei az utazók, a fiatalok lesznek.

Budapesten átalakítják a jegy- és bérletrendszert, annak megfelelően, hogy a vármegyebérletek jóval versenyképesebbek lesznek. A főpolgármester közölte: a tanulóknak szóló vármegyebérletek jóval olcsóbbak, ezzel nem tudja felvenni a főváros a versenyt, így március 1-jétől

megszűnik a BKK diákbérlete és a 65 év alatti nyugdíjasok bérlete is. Maradnak viszont a fővárosban is érvényes vármegyei és országos bérletek.

A korábban bejelentetteknek megfelelően a BKK teljes árú havi bérletének ára 8950 forintra csökken majd.

Versenyképes árakkal kell növelni a bizalmat a közösségi közlekedésben

– jelentette ki Karácsony Gergely, majd elmondta: elsősorban azért csökkenek az árak, hogy továbbra is megérje Budapest-bérletet vásárolni.

A főpolgármester szerint a legnagyobb haszna a közös tarifának azonban más területen van, ez pedig a gépjárműforgalom csökkentése. Ugyanis jelenleg nagyon intenzív a gépjárműforgalom az agglomerációból, 300-400 ezer gépjármű ingázik naponta a főváros és a környező települések között, ezzel a helyzettel azonban nem tud és nem is akar együttélni a város – közölte Karácsony Gergely.

Ha az agglomerációban élők kevesebb autót használnának, növekedne az életminőség a fővárosban, ennek érdekében pedig egy városfejlesztési stratégiát is végre kell hajtani, amivel csökkenhet az autósforgalom és a torlódások száma is

– fejtegette a főpolgármester, aki beszámolt arról is, hogy a megállapodás egy egyszerű logikát követ, ugyanis a korábbiakkal ellentétben

nem a költségeket, hanem a bevételeket fogják szétosztani a MÁV–Volán-csoport és a BKK között, az egyes szolgáltatókra jutó férőhely/kilométer arányában.

A bevételekkel havonta számolnak el, ezzel leváltva a korábbi bonyolult rendszert.

A főpolgármester igyekezett eloszlatni Vitézy Dávid aggodalmait a rendszer miatt keletkező veszteségekkel kapcsolatban, és a sajtó kérdésére válaszolva elmondta: a kalkulációk szerint a főváros bevételei a közösségi költségvetésből származó forrásokból 2023-hoz képest négy-öt milliárd forinttal fognak csökkenni, ugyanakkor az ország- és a vármegyebérletek bevételeiből is részesedik az önkormányzat.

Az, hogy a bérlet olcsóbb, nem jelenti azt, hogy csökkennek a bevételek, ezt a kormányzat delegációja is megerősítette, akik azt állították, hogy nőttek a jegybevételek az olcsóbb vármegyebérletek bevezetésével

– húzta alá a főpolgármester. Kiemelte: Budapesten és Pest vármegyében is többségben van a BKK a szolgáltatások tekintetében, vagyis a bevételek többsége is a BKK-hoz kerül majd. Ugyanakkor a BKK továbbra sem fogadja el a MÁV–Volán napijegyeket Budapesten, és a BKK által árusított jegyek is csak a HÉV-vonalakon lesznek használhatók – tette hozzá.

A Budapest-bérlet árának csökkentését már hétfőn este bejelentette a BKK, miután megállapodott Lázár János építési és közlekedési miniszter Karácsony Gergely főpolgármesterrel a fővárosi közösségi közlekedést érintő kérdésekről. A megegyezést az tette lehetővé, hogy Lázár János azzal az ajánlattal fordult a fővárosi vezetéshez, hogy a MÁV–Volán budapesti járatain továbbra is elfogadják a Budapest-bérleteket, ha a BKK-járatokon is lehet utazni a vármegye- és országbérletekkel.