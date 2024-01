Több mint 11 milliárdot kérnek a legdrágább magyar luxusingatlanért + videó

Egy szombathelyi kastélyt harmincmillió euróért, azaz 11,34 milliárd forintért kínálnak. Hasonlóan magas összegre eddig még sosem volt még példa a magyarországi lakóingatlanok piacán – derül ki az Ingatlan.com összesítéséből.

A hirdetés szerint a több mint 65 ezer négyzetméteres telken álló

3600 négyzetméter alapterületű, negyvenegy szobás ingatlanban

több különlegesség is található: Széchenyi István könyvesszekrénye, Andrássy Gyula gróf ágya és a Ming dinasztia utolsó császárának nászéjszakára készített ágya is, továbbá Napóleon lengyel szeretőjének hálószobabútorai. A kastély saját termálkúttal is rendelkezik.

Nem egyedülálló a százmilliós ár Vasban

Az ingatlanpiaci rekordról beszámoló Vas Vármegyei Hírportál annak is utánanézett, milyen más különlegességeket kínálnak még a környéken. Mintegy 850 millió forintot kérnek egy bői hatszobás házért. A háromszintes, többgenerációs lakóvilla három garázzsal, melléképülettel, úszómedencével, külön bejáratú alagsorral is rendelkezik.

Egy szombathelyi villa 750 millió forintba kerül a Kámoni arborétum közelében. Az épület 1700-as éveket idéző parkosított kertjében 250 négyzetméteres terasz áll bortárolóval, tusolóval, mosdóval. Szabadtéri úszómedence és jakuzzi is tartozik az ingatlanhoz.

Kőszegen egy 1876 négyzetméteres, négyszintes épületet ajánlanak engedélyes átalakítási tervekkel 490 millió forintért, amely a korábbi Frigyes-laktanyához tartozott. Szombathely belvárosában egy 2016-ban épült, 200 négyzetméteres luxuslakás kapható 99 millió forintért.