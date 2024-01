Az Oscar-díjas színésznő szerint a Z generációval nem lehet együtt dolgozni

Az Elle’s Women in Hollywood rendezvények interjút készítettek Jodie Foster Oscar-díjas színésznővel, aki nincs túl jó véleménnyel a Z generációról. Szerinte a fiatalokkal nagyon bosszantó együtt dolgozni, és teljesen torz képük van arról, hogy mit jelent a munka világa – számolt be róla a Világgazdaság.

Visszatérő téma a Z generáció és a munkaerőpiac helyzete. Ezek a fiatal munkavállalók egyre nagyobb számban jelennek meg a munkaerőpiacon, de sok munkáltató nem tud mit kezdeni azzal, hogy a munkához való hozzáállásuk merőben más, mint a korábbi generációké. Ebbe a sorba állt most be az Oscar-díjas Jodie Foster, aki szerint a Z generáció a filmiparban is problémát okoz.

Nem értem a munkához való hozzáállásukat. Azt mondják, hogy „ma nem érzem a munkát, majd csak 10.30-ra megyek be”, és tényleg csak később jelennek meg

– mondta Jodie Foster a Guardiannek. A színész, aki maga is gyerekként kezdte a munkát az iparban, elmondta, hogy késztetést érez arra, hogy segítsen a fiatal kollégáknak, mivel pontosan tudja, hogy nehéz betörni ebbe a szakmába. A rossz tapasztalatok mellett kiemelte a húszéves Bella Ramsey-t, a The Last of Us és a Trónok Harca sorozat sztárját, aki szerinte példa lehet minden fiatal színész számára.

Ramsey-től eltekintve viszont Fosternek elég rossz a véleménye a Z generációról, vagyis az 1997 és 2005 között született korosztályról.

Rendkívül idegesítők, különösen a munkahelyeken. Volt például, hogy egy e-mailre válaszoltam és kifogásoltam a fiatal kolléga helyesírási hibáit. Felróttam neki, hogy miért nem ellenőrizte a szöveg helyességét. Erre mit válaszolt? Hogy minek ellenőrizte volna, így is értem, hogy mit akart

– emlékezett vissza a színész. Hozzátette, hogy azt is látja a fiatalokon, hogy teljesen rástresszelnek olyan dolgokra, amelyek lényegtelenek, és a fontos részleteket elhanyagolják. Szerinte meg kellene tanulniuk lazítani és megtalálni azt a munkát, amit élvezettel tudnak csinálni.