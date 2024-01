Túlárazott faültetés Zuglóban

Ezt követően került elénk most egy előterjesztés, amellyel a faültetési időszakot ugyan alaposan lekésve, de már a baloldali többség is zöldítené Zuglót. Azonban nemcsak az idővel van a probléma, hanem az árral is. Ugyanis a baloldali önkormányzat 300 darab fát 61 millió forintért telepíttetne