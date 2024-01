Itt van újra az ónos eső, még havazhat is + videó

Az éjszakai, hajnali órákban érkezett csapadék sok gondot okozhat még kedden. Kora délelőttig az északkeleti megyék kivételével nagy területen várható ónos vagy fagyott eső. Így érdemes elég időt hagynunk a közlekedésre és fokozott óvatossággal a volán mögé ülni, vagy épp csak az utcára lépni,

az utakon ugyanis vastag jégpáncélra számíthatunk.

A HungaroMet tájékoztatása szerint az ónos eső mennyisége döntően egy milliméter alatt alakul, ugyanakkor óvatosságra intenek.

Délelőtt főként a Tiszántúlon lehet még havazás, illetve ónos eső, fagyott eső. Majd ott is fokozatosan, ahogy enyhül az idő, átvált esőbe a csapadék, és megszűnik. A késő délelőtti órákban nyugat felől felszakad a felhőzet, és egyre nagyobb területen számíthatunk gyengén vagy közepesen felhős időre. Ezzel együtt a gyengülő csapadékzóna is fokozatosan kelet felé tevődik. Délután már a keleti tájakon is megszűnik a csapadék.

A nyugatira, északnyugatira forduló szelet főként Észak-Dunántúlon kísérhetik erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 11 fok között valószínű. Keleten, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb értékeket.