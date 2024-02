Államfői lemondás: példátlan aljasság a Klubrádiótól

Arató András: Kurvák cseréje – ezzel az alpári címmel jelent meg publicisztika Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról vasárnap a Klubrádió honlapján. Talán még ők is érezték, hogy ezzel túl messzire mentek, ugyanis hétfő délutánra már „Bútorok cseréje?”-re változtatták az eredeti címet, sőt még az url-t is átírták.

Az internet azonban nem felejt: a Google-keresésekben is jól látszik az eredeti verzió.

Ha a címet át is írták, Arató András véleménycikke még hemzseg a közönséges sértésektől. A köztársasági elnök, valamint a korábbi igazságügyi miniszter lemondása kapcsán azt írta: „Ha nem megy jól a kupleráj, nem a bútort kell lecserélni, hanem a kurvákat.” Emellett félreérthetetlenül „Novák és Varga úrhölgyekről”, valamint „(nyilvános) házról” írt. Jellemző az is, hogy szerinte a lemondás után a nők „a közélettől is a fakanál irányába veszik az útjukat”.

Arató András publicisztikájával kapcsolatban lapunk megkereste az ellenzék több női politikusát is. Amint választ kapunk tőlük, honlapunkon megtudhatják ők hogyan értékelték a baloldali megmondóember kirohanását.

Borítókép: Arató András, a Klubrádió vezérigazgatója beszél a rádió sajtótájékoztatóján a budapesti Symbol gasztronómiai, szórakoztató és kulturális központban 2012. november 15-én. (Fotó: MTI Fotó: Kovács Tamás)