Debreceni területfejlesztés: közlekedésfejlesztésre, közösségi házak megújítására és zöldítésre is jut

A lakótelepek és a belváros közlekedésének javítása, a szociális, a kulturális és az egészségügyi intézmények megújítására is fordítják majd azt a támogatási összeget, amelyet 2027-ig valósítanak majd meg Debrecenben. A Területfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz segítségével szinten tartható a város élhetősége és az infrastrukturális fejlődése, miközben klímabarát és versenyképes marad.

Az Európai Unió 2027-ig tartó pénzügyi ciklusában megvalósuló projektben Hajdú Bihar vármegye 127 milliárd, ezen belül Debrecen, csaknem 43,46 milliárd forintot kaphat.

Új utak, kerékpárutak és három hektáros park

A vármegye élhetőségére 13 milliárd forintot fordíthatnak majd, így a közlekedésfejlesztésre, kerékpárutak építésére, közösségi házak felújítására és a zöld város programra is jut a forrásból.

Ez azt jelenti, hogy új kerékpárutak épülhetnek az Árpád tér és a Sámsoni út, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara és a Pálma étterem között, a Vezér utcán az egyetemi innovációs és tudományos ipari park között, és a Móricz Zsigmond úton. Összekötik majd a Borzán Gáspár utcán és a Monostorpályi úton már meglévő kerékpárutakat. is. Ugyancsak ebből a pénzből valósítható meg a Vekeri tótól a 47-es útig vezető kerékpárút, illetve a Látóképi tavak megközelítését szolgáló kerékpárút megépítése.

A közlekedési fejlesztések egy része az ipari parkok megközelítését javítja, a Határ úti parkból új útvonalon nyitnak kijáratot, hogy tehermentesítsék a meglévőt; de hamarosan mindegyik ipari parkhoz el lehet jutni kerékpárral is.

A város élhetőségének javítása érdekében kiemelt szerep jut a Tócó-völgynek: az itt már meglévő lakótelep és a következő üzemben épülő lakónegyed számára egy három hektáros parkot alakítanak ki, amely a létrejövő tóval együtt lehetővé teszi az itt élők sportolását, szabadidő eltöltését.

A megnövekedett lakosság közlekedése érdekében innen egy új úton vezetik el a forgalmat, hogy tehermentesítsék a tócóvölgyi lakótelep szervízútjait.

Megújulnak a szociális intézmények és klímabarát felújítások jönnek

Az uniós forrás egyik részeként, összesen 4,27 milliárd forintot költenek majd arra, hogy összesen öt óvodában és a debreceni gyógyfürdőben épületenergetikai felújítást és fejlesztést végezzenek.

Az úgynevezett gondoskodó vármegye prioritásra 8,745 milliárd fordítanak, amelyből két bölcsődét, hat orvosi rendelőt, nyolc óvodát két bölcsődét és egy általános iskolát újítanak fel.

Ezeken kívül környezetvédelmi és közösségfejlesztési programokat valósítanak meg, és támogatják a városlakók testedzését segítő Mozdulj Debrecen! elnevezésű programot is. Ehhez kapcsolódik az Európai Szociális Alap Plusz további támogatása, amely mintegy 6 milliárd forint értékben olyan programokat és akciókat valósítanak meg, amelyek nem tartalmaznak építési jellegű beruházást. Ebből fedezik például azoknak a 35 év alatti fiataloknak a kedvezményes bérű lakhatását, akik az ipari beruhásokból megvalósuló munkahelyeken dolgoznak. Ehhez a beruházó vállalatok is hozzájárulnak, hiszen az ő érdekük is dolgozóik lakhatása.

A közlekedésfejlesztés keretében új utak is épülnek, amelyre mintegy 13 milliárd forintot fordítanak majd.

A támogatások egyik feltétele, hogy a felújítások, fejlesztések klímabarát módon történjenek, így a kivitelezés során kiemelt szempont, hogy minél kevesebb káros anyag kerüljön a légkörbe.