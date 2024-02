Nem férhet kétség az otthonteremtési program sikeréhez

A csok sikerességéhez kétség sem férhet, hiszen 2015 júliusa és 2023 december vége között csaknem 240 ezer család mintegy 770 milliárd forint támogatásban részesült

– emelte ki Hornung Ágnes, aki közölte azt is, 2023-ban döntött úgy a kormány, hogy felülvizsgálja és átalakítja az otthonteremtési támogatás rendszerét, majd 2024. január 1-től vezette be az új támogatási formát, a csok pluszt. – A családok a csok plusz révén egy maximum háromszázalékos kamatozású, államilag támogatott hitelhez juthatnak, amellyel – a meglévő és a vállalt gyermekek számától függően – maximum 15-30 vagy akár 50 millió forint hitel igényelhető.

A hitel egyaránt felhasználható az első közös otthon megvásárlásához, egy másikba költözéshez vagy a lakóingatlan bővítéséhez. Az új támogatással vásárolt ingatlan ráadásul illetékmentes

– sorolta Hornung Ágnes.

Kitért arra is, hogy a csok plusz iránt már az indulásának első napjaiban is „intenzív” volt az érdeklődés, így élénk verseny alakult ki a bankok között az ügyfelekért.

– Az előzetes – egyelőre nem hivatalos – adatok szerint az első hónapban meghaladta az ezret a csok plusz hitelre beadott igénylések száma –mondta, hozzátéve, hogy a hivatalos adatokról várhatóan pár hónap múlva számolnak be.

Bógyi Attila, a Magyar Bankszövetség illetékes munkacsoportjának elnöke azt mondta, hogy naponta átlagosan hatvan csok plusz kérelem érkezik a bankokhoz. Ez azt jelenti, hogy évente 15 ezer ilyen kérelemre számítanak, ami 350-400 milliárd forintnyi kihelyezést jelenthet.



