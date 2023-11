Megjelentek az új csok szabályai

Megjelent a csok plusz új otthonteremtési program részletszabályait tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

A 2024. január 1-jétől elérhető kedvezményes hitelkonstrukciót gyermekvállalás előtt álló és már gyermekes házaspárok egyaránt igénybe vehetik, ha gyermeket, gyermekeket vagy újabb gyermeket, gyermekeket szeretnének.

Az akár 50 millió forintos, legfeljebb 3 százalékos kamatú hitel az ország teljes területén igényelhető az első közös otthon megszerzéséhez, a meglévőből nagyobb értékű otthonba költözéshez vagy a családi otthon bővítéséhez – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A most megjelent kormányrendelet szerint az egyedülállóan kedvezményes,

legfeljebb 3 százalékos kamatú hitelt 15, 30 vagy akár 50 millió forintos összeggel vehetik igénybe a gyermeket tervező házaspárok, attól függően, hogy hány gyermekük van, és hány gyermeket terveznek még.

A csok plusz lehetőségével azok a családok élhetnek, ahol a feleség még nem töltötte be a 41. életévét, de 2025 végéig a 12. hetet betöltött várandósság esetén ezen életkor betöltése után is igényelhető a konstrukció. Ugyancsak a most kihirdetett jogszabály szerint a vágyott gyermekek megérkezésekor további kedvezmények vehetők igénybe: az első gyermek érkezésekor – már a magzat 12 hetes korától – legfeljebb egy évig szüneteltethető a hiteltörlesztés, a második és minden további gyermek érkezésekor pedig 10-10 millió forinttal csökken a fennálló kölcsöntartozás, amihez ugyancsak elegendő a 12 hetes várandósság igazolása.

A hitelprogrammal a kormány célja, hogy a reálisnak mondható lakáscélok elérését támogassa, ezért az első közös otthon megszerzése esetén legfeljebb 80 millió forintos ingatlan értékhatárig, a másik ingatlanba költözés vagy a bővítés esetén pedig legfeljebb 150 millió forintos értékű ingatlan esetén igényelhetik a családok a csok plusz konstrukciót.

A csok pluszt az ötezer fő alatti lélekszámú kistelepüléseken a gyermeket vállaló házaspárok akár a falusi csokkal együtt is igénybe vehetik 2024. január 1-jétől, a többi településen pedig az eddigi csok konstrukció helyett igényelhető. A csok az idei esztendőben, vagyis 2023 december végéig igényelhető, a változások a családok csokkal megszerzett jogosultságait nem érintik – ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium.