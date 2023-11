A csok plusz jövőre újabb házasságokat és újabb gyermekeket ígér

A 2024-ben induló csok plusz tehát a lehető legjobbkor jön, nemcsak a lakáspiacra, hanem a demográfiai mutatókra is kedvező hatással lehet, eredményeképp növekedhet a házasságkötések és a születések száma is. A várakozásoknak megfelelően a csok plusz már a jövő évben pozitív irányba befolyásolhatja a házasságkötési és gyermekvállalási kedvet. Az új hitelkonstrukció iránt már most óriási érdeklődés mutatkozik, ez a fajta támogatás ugyanis mindenkinek előnyös, aki házasságban él és gyermeket szeretne. A feltételek rendkívül kedvezőek: a kormány döntése értelmében a hitelfelvétel után egy évig csak a maximum háromszázalékos kamatot kell törleszteni, az első gyermek érkezése után egy év (opcionális) törlesztési moratórium igényelhető, a második és minden további gyermek érkezése után pedig tíz-tízmillió forintot elengednek a fennálló tőketartozásból.

Az eddigi becslések szerint a csok plusz esetében még a legjobb piaci lakáshitelekhez képest is milliókkal kevesebbet kell visszafizetni. Az ötvenmillió forintos hitel esetében a háromgyermekessé váló családoknak a piaci lakáshitelhez képest például harmadával kisebb törlesztést kell kifizetniük. Azoknál a házaspároknál pedig, akik rövid idő alatt több gyermeket is vállalnak, az is előfordulhat, hogy végeredményben kevesebb pénzt kell visszafizetniük, mint amennyit a lakásvásárlás céljából igényeltek.

A magyar családpolitikában tehát újabb mérföldkövet jelent a csok plusz bevezetése, amely a családok jólétének és jóllétének garantálása mellett a népességfogyás mérsékléséhez is szeretne hozzájárulni a házasságkötési és a gyermekvállalási kedv ösztönzésével.

A demográfiai jégkorszakot csak családpárti szemlélettel és intézkedésekkel lehet leküzdeni, amelyek közül kiemelkedő jelentőségű lesz a 2024. január 1-jén induló újabb otthonteremtési támogatás, a csok plusz.

A szerző a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke