Hiába tiltották ki a zászlóikat, kirajzottak a balos politikusok az influenszertüntetésre

A baloldali politikusok rátelepedtek a kegyelmi ügy miatti influenszertüntetésre is, hiába nyomatékosították a szervezők, hogy nem kellenek pártzászlók a megmozduláson. A közösségi médiában számos baloldali politikus posztolta büszkélkedve, hogy jelen van a tüntetésen, volt, aki a rendbontókhoz csatlakozva egészen a Fidesz székházáig vonult.

A demonstrálók összefuthattak a tömegben Karácsony Gergely főpolgármesterrel vagy épp Márki-Zay Péterrel, a baloldal legutóbbi, sikertelen miniszterelnök-jelöltjével is.

Forrás: Márki-Zay Péter/Facebook

Felbukkant még Karácsony egyik elődje, az SZDSZ-es Demszky Gábor, és a független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos, de nem meglepő módon ott volt a főpolgármester két párttársa is: Szabó Tímea és Jámbor András. Utóbbi büszkén írta Facebook-bejegyzésében:

Zúg az „Orbán, takarodj!” a Fidesz-székháznál!

Nem maradt otthon a Belváros–Lipótvárosban polgármesteri pozícióért induló Juhász Péter és természetesen a DK árnyékkormányfője, Dobrev Klára sem. De a most már momentumos, exjobbikos képviselő, Stummer János is részt vett a tüntetésen, valamint a Jobbik főpolgármester-jelöltje, Brenner Koloman. A Jobbik elnökhelyettese, Potocskáné Kőrösi Anita egy ideig közvetítette is a tüntetést, Balassa Péter országgyűlési képviselő pedig arra kérte követőit, osszák meg a képeit a tüntetésről.

Forrás: Dobrev Klára/Facebook

A szemfülesek kiszúrhatták a Hősök terén a felfüggesztett börtönre ítélt momentumos Fekete-Győr Andrást is, ahogy a párt élén megbukó Gelencsér Ferencet. Az alig mérhető MSZP-t a párt egyik társelnöke, Kunhalmi Ágnes és Karácsony egyik helyettese, Tüttő Kata képviselte, de kint volt Harangozó Tamás képviselő is.

Forrás: Kunhalmi Ágnes/Facebook

A demonstrációról Baranyi Krisztina, a IX. kerület balliberális polgármestere egy videóval örvendeztette meg baloldali követőit, aki pedig már régóta követi a politikát, felismerhette Oszkó Pétert, a Bajnai-kormány pénzügyminiszterét is.