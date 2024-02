Hosszúra nyúlik Vig Mór bűnlajstroma: sikkasztott, verőlegényeket bérelt fel és tízmilliókat lopott el

Budapest baloldali városvezetése ott kapcsolódik a történetbe, hogy kiderült, a Lánchíd-felújítás kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020 novembere és 2022 júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, számlagyáras botrányba belebukó, több súlyos bűncselekményben is érintett jogász, Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek.

Az ügyben egyébként már a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálódik, hiszen egyre erősebb a gyanú, hogy a Lánchíd felújítási munkálataival összefüggésben olyan bűncselekmények is felmerülhettek, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés. Hiába érkeztek hatalmas összegek a Sunstrike-hoz, így is sok mindenkinek tartoztak.

Vig Mór nem csak a számlákkal ügyeskedik, azzal is meggyanúsították, hogy megverette felesége volt párját, igaz, az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették. Ennek az ügynek viszont még nincs vége, mivel a sértett pótmagánvádat nyújtott be, ezt a bíróság elfogadta, így ez a súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) még folyamatban van.

Ügyvédi praxisától már jóval korábban eltiltották

Vig Mórt egyébként korábban már eltiltották ügyvédi praxisától. A szál egészen 2016-ig vezet vissza, amikor is a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon eljárás indult szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, akinek védelmét Vig Mór látta el, aki a kihallgatás után ajánlatot tett a nemi erőszak áldozatának és az ügyben tanúként szereplő barátjának, hogy fizet nekik 400 ezer forintot, amennyiben a nő visszavonja a terhelő vallomást, és azt állítja a hatóságoknak, hogy önként ment bele a szexuális együttlétbe.

Vig Mórt a Kúria 2022-ben mondta ki bűnösnek és öt évre eltiltották az ügyvédi foglalkozstól, továbbá egy év börtönbüntetésre ítélték, aminek a végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették.

A nyilvános cégadatok szerint Vig Mórnak összesen másfél tucatnyi cégben volt, vagy van jelenleg is érdekeltsége. Az egyik ilyen cég, a Büro Cégkezelő Kft. különösen is érdekes, hiszen a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve. Éppen ide jegyeztek be több olyan céget is, amelyek Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc bizalmi emberének, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartoznak. Ezek közül az egyik a DatAdat csoport egyik leányvállalata.

Borítókép: Eljárás Vig Mórral szemben (Forrás: YouTube)