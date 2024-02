Lánchíd-botrány: megszólalt a számlagyárügybe belebukó Vig Mór

Az Atv.hu szerint ezeket a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az exügyvéd ellen indított, sok száz milliós számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja. Ezt erősíti az is, hogy a NAV munkatársai tavaly a Vig elleni nyomozás keretében végzett házkutatást az A-Hídnál.

A Kehi is vizsgálódik

Tényi István korábban emiatt a tranzakció miatt sikkasztás gyanújával tett feljelentést, de a közérdekű bejelentéseiről ismert férfi a hatóságokon kívül a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz (Kehi) is fordult, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő nyomozás nyilvánosságra került részletei alapján olyan bűncselekmények is megvalósulhattak a Lánchíd munkálataival összefüggésben, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés. A Kehi a bejelentésre el is indította a vizsgálatot.

Az ismert jogvédő testvére

A büntetőügyekkel párhuzamosan napvilágra került az is, hogy az exügyvéd nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A jogvédő régóta ismert szereplője a magyar közéletnek, személyét a Soros-hálózathoz kötik amiatt, hogy dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.