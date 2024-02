Kínos magyarázkodásában Schiffer Andrásról is valótlant állított Márki-Zay Péter

Ismét zavaros magyarázkodást adott elő Márki-Zay Péter az MZP Őszintén című YoTube-videójában, amelyben jelentékteleníteni próbálta Soros György szerepét az Action for Democracy (A4D) nevű szervezeten keresztül a hazai baloldal finanszírozásában. Az előzményekről tudjuk, hogy az amerikai alapítású A4D vezetői a napokban közzétett videókban ismerték el, hogy Soros György támogatta a szervezetet, és ezen keresztül finanszírozhatta a baloldal 2022-es kampányát.

Az X felületén megjelent és rohamosan terjedő felvételeken olyan, a spekulánshoz közel álló személyek mesélnek gyanútlanul minderről, mint Kati Marton, Wesley Clark tábornok vagy éppen Korányi Dávid, az A4D igazgatója, Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója.

Márki-Zay Péter vezeti azt a Mindenki Magyarországa Mozgalom nevű szervezetet, amely az A4D által becsatornázott Soros-dollárokból 1,8 milliárd forintnak megfelelő összeget kapott a 2022-es választási kampányban, ezért is érdekes, hogy a nyilvánosságra került videófelvételek ellenére kételkedik abban, hogy a spekulánstól származna a pénz. A hódmezővásárhelyi polgármester ugyanakkor azt is állítja, hogy néhány millió dollár nem jelentős összeg, ha Soros vagy az amerikai kormányzat meg akarta volna buktatni az Orbán-kormányt, akkor egészen más módszereket alkalmaznak, és már börtönben lenne a magyar miniszterelnök. A döbbenetes kijelentések egyúttal teljes zavarodottságra is utalnak, hiszen közben önmagának is ellentmondott a videóban, amikor úgy fogalmazott: „...ez a pénz lehet lelkes amerikai magyaroknak a támogatása, akár Soros Györgynek a hobbiprojektje is lehet…”