Teljesen ingyenessé válik a fővárosi közlekedés az agglomerációban élő 14 év alattiaknak

„Maradjon több az agglomerációban élő családoknak. Március 1-jétől jön az új tarifarendszer” – írta közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Amint arról lapunk is korábban beszámolt, az Építési és Közlekedési Minisztérium és a főváros közötti megegyezésnek köszönhetően Budapesten és a főváros agglomerációjában is egyszerűbben, ráadásul az eddiginél jóval olcsóbban lehet majd utazni március 1-jétől. Az egyezséggel a vidékről ingázók is nagyot nyertek.

A nemrég megszületett megállapodás értelmében a Budapest-bérlet érvényes marad a főváros egész területén, a BKK mellett a MÁV-, a Volán- és a HÉV-járatokon is, illetve a BKK járatain is elfogadják a vármegye- és országbérleteket.