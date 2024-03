A pécsi városházát behálózza a lakásmutyi

Továbbra is nagy a fejetlenség

A lakások kiutalása, igénybevétele körül továbbra is nagy a fejetlenség. Ezt mutatja az is, hogy a pécsi önkormányzat részéről akkor kezdtek el érdemben foglalkozni az egyik lakásban kialakult állapotokkal, ahogy a sajtó tudomására jutott az eset, és a BAMA megkereste az önkormányzatot – közölték. Ebben az esetben egy szerződéssel már nem rendelkező személy még maga mellé vett két hajléktalant, akik aztán beköltöztek hozzá az önkormányzati lakásba. A hajléktalanok viszont azt mondták, hogy velük azt közölték a városházán, hogy adják be a kérelmüket, és addig is maradhatnak– ismertették. Hozzátették: ezt az állítást erősítette meg az is, hogy a szomszédok, az utcában élők is attól tartottak, az önkormányzat nem tesz semmit érdekükben, azonban később a média nyomására a városházán végül léptek.