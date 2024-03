Balról-jobbról vernék a DK jelöltjét Budafokon

Kifejezetten magas lenne a részvételi hajlandóság a XXII. kerület ellenzéki szavazói körében egy esetleges budafoki előválasztáson: a Medián február első felében készült, ezerfős kutatása szerint a kerület ellenzéki szavazóinak 39 százaléka biztosra mondja részvételét, és további 42 százalék állítja, hogy valószínűleg elmenne előválasztani – írta a HVG.

Havasi Gábor momentumos jelölt magabiztosan vezet DK-s kihívójával, Perlai Zoltánnal szemben. Az összes megkérdezett 29 százaléka szavazna rá, míg Perlai Zoltán 13 százaléknyi budafoki támogatót tudhat maga mögött. Ha kizárólag az ellenzéki szavazókat nézzük, akkor még rosszabbul áll a DK szénája:

míg Havasira az ellenzékiek 49 százaléka, Perlaira 22 százalékuk szavazna.

A hírportál szerint a párharc várható kimenetelének előrejelzéséhez fontos, hogy melyik jelöltet látják esélyesebbnek Karsay Ferenc regnáló polgármesterrel szemben. E tekintetben is

meggyőzőnek tűnik Havasi Gábor fölénye, hiszen az ellenzéki szavazók 49 százaléka őt, Perlait pedig csak nyolc százalékuk tartja esélyesebbnek.

Ezek után nem meglepő, hogy a kerületi polgármester-választásra most kimutatható várható szavazatarányok is a momentumos jelölt előnyét jelzik. Egy esetleges Karsay–Perlai-párharcban viszonylag meggyőzőnek tűnik a jelenlegi polgármester fölénye: ötven százalék szavazna rá, Perlaira pedig 36 százalék. Havasi viszont még némi (44:41 arányú), igaz, hibahatáron belüli előnyt is fel tud mutatni fideszes ellenfelével szemben.

A felmérést 2024. február 7-e és február 9-e között készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ezer budafoki választópolgár telefonos megkérdezésével. A véletlen mintavételből adódó kisebb torzulásokat súlyozással korrigálták. A mérés hibahatára 3,1 százalék, azaz a bemutatott százalékos eloszlások maximum ennyiben térhetnek el attól, amit a kerület teljes felnőtt lakosságának megkérdezése eredményezett volna.