Az „esszenciák éve" Budafokon

Barangolás az egydülálló pincerendszerben

Budafok-Tétény Budapest Bornegyede, közel 100 km hosszú, Európában egyedülálló pincerendszerével, amely az egykori Osztrák–Magyar Monarchia borkereskedelmi központja volt. A kerület a „Szőlő és Bor Városa” nemzetközi cím tulajdonosa is, ahol az ország első borászati szakközépiskolája is található. A XXII. kerületi önkormányzat 2016-ban azzal a szándékkal indította útjára a Budafoki Pincejáratot minden hónap első szombatján, hogy bárki megkóstolhassa a legízletesebb, Budafokon palackozott borokat, pezsgőket, élvezhesse a minőségi gasztronómia és kultúra időntúli varázsát. Budapest Bornegyedében számtalan neves pezsgőkészítő cég és borászat található. Az impozáns pincékben vendéglátóhelyek, látványos kiállítások, koncertek is helyet kapnak. A programok ideje alatt a Herman Ottó Intézet jóvoltából a Városháza elől (1221, Budapest, Városház tér 11. ) ingyenes, 6–8 személyes transzferbuszok közlekednek minden hónap első szombatján. A járat azoknál a pincészeteknél és látványosságoknál áll meg, ahol a vendégek valamilyen különleges élményben részesülhetnek, és boros program szolgáltatást vehetnek igénybe. Borkóstolók, vezetett pinceséták, koncertek és megannyi kulturális program részesei lehetnek az idelátogató vendégek.