Egy ötven év körüli férfi rendszeresen megszökteti otthonról ezt a tinédzsert

Megdöbbentő eltűnésről mesélt a Ripostnak Kapás Attila önkéntes eltűnt kereső. A férfi elmondása szerint korábban a Pest vármegyei Kókáról többször is eltűnt a 15 éves B. Marietta. Az eset furcsasága miatt felkereste a lány családját, hogy segítsen nekik megtalálni a gyermeket. Kiderült, hogy a lányt mindig a szerelme, egy 50 év körüli férfi szökteti meg. Nemrég ismét eltűnt a fiatal lány, körözte a rendőrség is, ám szerencsére ezúttal is megtalálták. Édesanyja azonban nagyon aggódik érte, attól fél, hogy egyszer végleg eltűnik ezzel a férfivel.

Már nem ez az első eset, hogy eltűnt Marietta

– mondta el a Ripostnak a férfi.

Felvettem a kapcsolatot a lány családjával és javasoltam nekik, hogy tegyék az ügyüket nyilvánossá. Igazából nem tudni, hogy a lány hol ismerkedett meg ezzel az 50 év körüli férfival, de azt tudjuk, hogy mindig megszökteti. Marietta saját akaratából megy vele, a férfi nem erőszakoskodik vele. Most úgy volt, hogy vasárnap a rendőrségnek sikerült hazahoznia, ugyanis egy közúti igazoltatás során megtalálták őt. Hazahozták, de hétfőn az édesanyja elment dolgozni, ő pedig állítólag iskolába. Azonban, amikor már otthon volt, a férfi megállt az autójával a házuk előtt, bement az otthonukba – amit több tanú is igazolt

– és megint elvitte magával. Ezúttal sem erőszakkal, önszántából ment vele a lány. Éjszaka kerestük őt és lakossági bejelentés alapján egy Hatvanhoz közeli településen az egyik háznál látni véltük őt és a férfit. Most hál istennek ismét meglett a lány, de ki tudja legközelebb mi történik – zárta gondolatait a férfi, aki kiemelte: Marietta édesanyja nagyon aggódik a kislányáért.