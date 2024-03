Hatalmas dugó alakult ki az M3-ason

Munkavégzés az utakon

Balesetek mellett burkolatjavítások miatt is torlódásra lehet számítani több autópályán is. Így az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon,

Újhartyán és Örkény között, a 47-es és az 53-as kilométer között új, fix terelést építettek ki. A külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon, illetve az ellenkező, Budapest felé vezető oldal belső sávján halad. A munka miatt az 53-as kilométernél lévő Örkény/Albertirsa csomópont Röszke felé vezető oldalának kihajtó ágát is lezárták. Kerülni személygépkocsival a 44-es kilométernél lévő Dabas/Albertirsa csomóponton keresztül az 5-ös főút felé lehet, a tehergépjárműveknek viszont az autópályán tovább haladva, a 67-es kilométernél lévő Lajosmizse csomópontnál Budapest felé visszafordulva vezet a kerülőútjuk.

Burkolatfelújítás kezdődött az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Balatonföldvár térségében. A 118-as és a 124-es kilométer között a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. A munkavégzés miatt Letenye felé a 121-es kilométernél lévő Balatonföldvár/Bálványos csomópontban nem lehet le-, illetve felhajtani. Kerülni a 7-es főút felé lehet.

Hasonló terelést építettek ki Balatonszemes, illetve Balatonlelle térségében. Ott a Budapest felé vezető oldalt zárták le. A 132-es és a 139-es kilométer között a járművek a Letenye felé vezető oldalon, irányonként egy sávon haladhatnak. Fontos, hogy Budapest felé a 135-ös kilométernél lévő Balatonlelle/Kaposvár csomópont zárva van. A terelőutat a 7-es főút felé jelölték ki.

Becsehely térségében is forgalomterelést építettek ki. Letenye felé a 220-as és a 230-as kilométer között az autópályát lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon, irányonként egy sávon halad. A 224-es kilométernél, a Becsehely csomópont mindkét oldali csomóponti ágait lezárták, kerülni a 7-es főúton lehet.

Az M30-as autópályán, a 33-as kilométernél a Miskolc-észak csomópont és a 40-es kilométernél lévő Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A munkavégzés várhatóan több hónapig is eltarthat.

Este hét órakor Letenyéről két túlméretes járműszerelvény indul,

majd végighalad az M7-es autópálya–M0-s autóút–M1-es autópálya–M15-ös autópálya útvonalon. A járműóriásokat sárga villogóval felszerelt kocsikkal kísérik, de alkalmanként a forgalmat is leállítják.