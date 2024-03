Szívszorító fotón a versenyautó, amely a tömegbe hajtott vasárnap délután

Négy ember meghalt és akár harminc is megsérülhetett, amikor a 11. Esztergom–Nyerges Ralin egy versenyautó lesodródott az útról, és a nézők közé hajtott. A tragédiáról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. Úgy tudni, hogy a baleset egyik halottja egy kislány lehet.

A versenyt azonnal leállították, a helyszínre mentőhelikopterek, mentőautók is érkeztek. A balesetről napvilágot látott egy videó is, illetve több képet is közzétettek, az alábbin az az autó látható, amely a tömegbe hajtott. Az esetet vizsgálják.