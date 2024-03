Ismét lebukott a dollárbaloldal + videó

– A dollárbaloldal lebukott. Ismét – fogalmazott Hollik István a közösségi megosztott új videónyilatkozatában. A Fidesz kommunikációs igazgatója jelezte, hogy a baloldal 2022 óta folyamatosan azt hangoztatja, hogy a kampányukba nem érkezett külföldről pénz.

– Most ismét kiderült, hogy hazudtak. Az újdonság csupán csak annyi, hogy most éppen a Soros-hálózat buktatta le őket. Ugyanis tegnap jelent meg, hogy a külföldi pénzt szerző Action for Democracy egy támogatói e-mailben elismerte, hogy a baloldalt támogatták az általuk megszerzett pénzből – ismertette a kormánypárti politikus. Hozzátette: