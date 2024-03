Márki-Zay Péter szerint azért veszít a baloldal, mert hiányoznak a forrásai

– Erőforrás és médiához való hozzáférés hiányában az ellenzék próbálkozásai sorra elbuknak – fogalmazott Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az évértékelő beszédében. A Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) elnöke szavainak ellentmond, hogy az Action for Democracy nevű amerikai szervezet összesen 3,176 milliárd forintot utalt Magyarországra a 2022-es országgyűlési választás kampányában, amelynek nagy része, 1,84 milliárd forint Márki-Zay Péter mozgalmához, a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) került.

A dollárbaloldal botránya 2022 augusztusában robbant ki, amikor éppen

Márki-Zay a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében arról számolt be, hogy még 2022 június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje akkor elárulta, hogy a Korányi Dávid által fémjelzett, Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől. Mint ismert, az ügyben azóta több vizsgálat is indult, ám Márki-Zay állítása szerint az MMM körül semmilyen szabálytalanságot nem találtak a hatóságok.