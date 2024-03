Szekszárd újra középpontba kerülne

Az elmúlt húsz-harminc évben az ország egyetlen régiója, amely viszonylag kevésbé részesült a nagy beruházásokból, az a dél-dunántúli régió. Láthatjuk, hogy mind az autóipari, mind a nagy ipari fejlődést hozó beruházások az ország más régióiban telepedtek meg. Mi most közös erővel azon dolgozunk, hogy az országnak a déli, délnyugati része is szervesen kapcsolódjon be ebbe a fejlesztési folyamatba