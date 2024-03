Tatabánya baloldali polgármestere kisajátítaná a nemzeti ünnepet

Lecserélt címer, hatalomátvétel, árulózás

Szücsné Posztovics Ilona a saját közösségi oldalán egészen más színvilággal és üzenettel ragadja meg március 15. szellemiségét. Itt nincs Petőfi, ellenben azt írja például, hogy „készen állunk Tatabánya visszavételére mi együtt, többségben Tatabányáért”. A zárszó egyébként nem csak szlogen, a Többségben Tatabányáért egyesületet januárban hozták létre, elnöke pedig a polgármester. A birosag.hu-n elérhető alapadatok szerint a céljuk többek között a szerintük hitelesen kommunikáló tájékoztatási eszközök szakmai és anyagi segítése, a közéleti bevonódás ösztönzése, de a városszépítést is zászlajukra tűzték – számolt be a portál.

Tatabányát olyannyira visszavennék, hogy

a polgármesteri reklámanyagokon nincs is rajta a város címere, az újonnan alapított egyesületé azonban igen.

– hangsúlyozták. Hozzátették: a kommunikáció pedig inkább hasonlít egy kampánynyitó PR-akció felvezetésére, mint egy nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvény hirdetésére.

Szücsné Posztovics Ilona mindemellett a fél közgyűlést leárulózta. Több videóban is a közgyűlés tagjait mutatja be ellenségként: feliratozott videójában idézőjelben függetlennek, szóban árulónak titulálja egykori frakciótársait, drámai, fekete-fehér képekkel, és azt mondja, hogy a Fidesz-KDNP és a velük együtt szavazó árulók meg akarták szüntetni a lehetőséget, hogy tájékoztassa az embereket – írták.

A polgármester legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a józsefvárosi antifa akció nyomán letartóztatták az egyik emberét. Ny. Tamás nem csupán gyakornoka volt Szücsné Posztovics Ilona kommunikációs stábjának, de a tatabányai Momentum erős embere is, aki alá is írta az ellenzéki pártok 2019-es választási együttműködését, és jelenlétével is támogatta az akkor még jelöltként bemutatkozó Szücsnét – hívták fel a figyelmet.