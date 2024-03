A 21 éves férfi elismerte a rendőröknek, hogy az előző napokban hét kukát is ellopott a környékről, mindezt azért, hogy a náluk levő szemetet összegyűjtse, majd ha már nincs rájuk szükség, eladja azokat. A nyomozók végül hét elvitt hulladéktároló edényt foglaltak le tőle, többet már be is festett azért, hogy a tulajdonosaik ne ismerjék fel azokat.