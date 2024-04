A Medián szerint is a Fidesz a legerősebb párt 46 százalékkal

Még mindig toronymagas a Fidesz támogatottsága, továbbra is megőrizte vezető pozícióját a pártok között – derül ki a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásából, amely a HVG360 számára készült.

Az április 26. és 29. között készült mérés szerint Magyar Péter pártja, a Tisza Párt 24 százalékon áll, magasan megelőzve a többi ellenzéki pártot:

a Demokratikus Koalíció támogatottsága kilenc százalék, a Kutyapárté hat százalék, a Momentum pedig öt százalékon áll.

A Medián mérése szerint így ez az öt párt jutna be az Európai Parlamentbe, ha most vasárnap lenne a választás, a négy százalékon álló Mi Hazánk, a két százalékon álló Mindenki Magyarországa Mozgalom és az egy-egy százalékon álló Jobbik és LMP nem jutna be.