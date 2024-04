A választás tétje, hogy békepárti politikusok kerüljenek az országok és Brüsszel élére is

Közösségünk erős és egységes, senki nem tudta megbontani a Fidesz és a KDNP közösségét, ott állnak az emberek mögöttünk – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint ez az elmúlt 13-14 év eredményei miatt van, illetve azért mert a kormány a válságokra helyes válaszokat adott.

A leggyorsabban béke, biztonság, harc az LMBTQ-örület ellen, családok támogatása, idősek megbecsülése, fiatalok támogatása, munkahelyek létrehozása, megőrzése, energiabiztonság – sorolta azokat a válaszokat és intézkedéseket amiket a kormány képvisel.

Tehát megvannak az eredményeink.

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Hozzátette: az emberek támogatása az nem csak úgy van. Az eredményeink miatt támogatnak bennünket.

Most mindenki látja, hogy ez a választás – persze az eddigiek is fontosak voltak – de még ezeknél is fontosabb, sorsdöntő létfontosságú választás lesz.

Ilyen választás előtt még nem álltunk, hiszen a harmadik világháború kockázata soha nem volt akkora, mint napjainkban.

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Hozzátette: a NATO, a világ legerősebb katonai szövetsége és Oroszország konfliktusának kockázata napról napra nő.

Ilyenkor kellenek csak igazán a békepárti vezetők az országok élére és Brüsszelbe is, ez a választás tétje, a választás legfontosabb tétje – mutatott rá Menczer Tamás.