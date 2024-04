Megszólalt a rendőrség, sajtótájékoztatón közölték a bőnyi késelés részleteit + videó

Nagy Ágnes rendőr ezredes beszélt arról is, hogy az elkövető egy jó tanuló, csendes gyermek, a motivációját a büntetőeljárás keretében vizsgálják. A bűnügyi szemle még délután fél négykor is tartott, a kutatás és a kihallgatások is. Az elkövetőt gyanúsítottként vonják felelősségre, a kora ellenére is, törvényes képviselői jelenlétével – idézte Nagy Ágnes szavait a Kisalföld.