A XI. kerület baloldali vezetése nem tudott segíteni az áldozatokon, Király Nóra máris elkezdte a munkát

Az áldozatokat meg kell védeni, minden segítséget meg kell nekik adni az egész országban, köztük Újbudán is – jelentette ki Király Nóra, az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítő központokat segítő miniszteri megbízottja a közösségi oldalán.

Hatalmas szükség lenne Budapest legnagyobb kerületében áldozatsegítő központra. […] László Imre, a XI. kerület DK-s polgármestere nem tudott érdemi segítséget nyújtani a budai pedofilügyben érintett szülőnek, ami elfogadhatatlan

– jelezte a Fidesz–KDNP XI. kerületi polgármesterjelöltje.

„A közbiztonság egyre aggasztóbb jeleket mutat”, a térfigyelő kamerák jelentős része nem működik, a polgárőrséget „szétverték”, a közterületfelügyelet pedig csak bírságolással foglalkozik. Az újbudai közösséget baj esetén megilleti a támogatás, hogy

legyen hová fordulni, ha már a DK-s és momentumos vezetéshez nem lehet

– mondta Király Nóra.

– Az áldozatsegítő központokat lakhelytől függetlenül bárki felkeresheti, így büszkeséggel töltene el, ha szeretett kerületünk adhatna otthont egy ilyen fontos intézménynek – mondta Király Nóra.

– Pár héttel ezelőtt ezért felkereste Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja meg egy lehetséges újbudai Áldozatsegítő Központ létrehozását, hogy azok, akiknek a legnagyobb szüksége van rá, itt, a kerületünkben is tudjanak hova fordulni – közölte. – Az igazságügyi miniszter meghallgatta a kérést és talált is egy megfelelő helyszínt Kelenföldön, a Prielle Kornélia utcában, ahol kedden elkezdődtek a felújítási munkálatok. Az elkészült központban a tárca fogja majd biztosítani a szakmai hátteret is – tette hozzá.