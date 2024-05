Tuzson Bence: Papp László polgármestersége alatt Debrecenben nagyberuházások valósultak meg

Tuzson Bence Debrecenbe látogatott, ahol Papp Lászlóval, a város polgármesterével találkozott. Az igazságügyi miniszter elismerően beszélt a polgármesterről a közösségi oldalán.

Papp László polgármester 2014 óta töretlenül Debrecenért dolgozik.

– írta Tuzson Bence.

Ez idő alatt a városban több fejlesztés is történt, valamint nagyberuházások is érkeztek. Ilyen beruházás például a BMW új gyára, amiről a Magyar Nemzet már többször is beszámolt korábban, köztük arról, hogy már elkezdték a toborzást az épülő gyárba. Azt is a közelmúltban jelentették be, hogy a Lufthansa nagyobb gépet küld mostantól Debrecenbe, ami szintén az új autógyár miatt van.

Június 9-én védjük meg az elért eredményeinket, álljunk ki a béke mellett!

– hívta fel a figyelmet Tuzson Bence.