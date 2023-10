Már nagyban folyik a toborzás a debreceni BMW-gyárba

A tervezett ütemben folyik a debreceni BMW-gyár építkezése. Ezerhez közelít azoknak a száma, akik már a debreceni gyár munkatársainak mondhatják magukat. Ez meglepő egy laikusnak, mert az üzem majd csak 2025-ben kezdi el a sorozatgyártást, de azért nem különleges, mert a termelés megkezdéséig nagyon sok elvégzendő feladat van. Az indulásig ez a szám fokozatosan 1500-ra emelkedik.

A gyártásban résztvevőknek jó előre meg kell ismerkedniük az üzemben betöltendő feladatukkal. A cég honlapjának a vállalati karrierrel foglalkozó részén száz munkakörre keresnek közép- és felsőfokú végzettségű dolgozókat. Egy részük a termeléshez csatlakozik, de munkatársakat vesznek fel az üzemegészségügy területére is. A kínált állások között van logisztikai, gyártástervezési, minőségbiztosítási, számítástechnikai, karbantartási, a leendő autók hajtásláncával foglalkozó szakember, de pénzügyi, jogi, kommunikációs és humán erőforrással foglalkozó munkatárs is. Mindannyiuk számára szükséges a társalgási szintű angol (és természetesen magyar) nyelvtudás. Ha valaki még a német nyelvet is beszéli, az előnyt jelent a felvételnél.

Duális képzés

Külön csoportja a vállalathoz kötődő munkatársaknak az a száz tanulóból álló csapat, amely a gyár duális szakképzésében idén kezdte el tanulmányait. A fiatalok Debrecen technikumaiból kerülnek ki. Az általános ismereteket a saját középiskolájukban sajátítják el, míg a speciális, gépjárműgyártással, azon belül a BMW-gyár tudnivalóival leendő munkahelyükön ismerkednek meg. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a legautentikusabb helyről kapják meg ismereteiket, hanem azt is, hogy ha végeznek, nem ismeretlen helyre kerülnek, hanem már meg is van a munkahelyük.

A bevezetőben a 2025-ös sorozatgyártással kapcsolatban Hans-Peter Kemser a Budapest Business Journalnak nyilatkozva elmondta, milyen is lesz az az új BMW-modell, amelyet ettől az évtől gyártani fognak, s amelyből a tervek szerint minden második percben legördül egy kocsi a gyártósorról. A Neue Klasse modell teljesen újfajta interaktív kapcsolatot teremt a jármű és annak vezetője között. Az iDrive járművezérlő technológia gyakorlatilag digitális élménytérré alakítja az autót.

A debreceni gyár lesz az első olyan egység a BMW-csoporton belül, amelyet a kezdeti fázistól az iFactory koncepció szerint terveznek és valósítanak meg. Ennek fő pillérei: az effektivitás, a precizitás, a rendkívüli rugalmasság, a zöldfenntarthatóság, az erőforrás-hatékonyság és az újrahasznosítás, valamint a digitalizáció vívmányainak felhasználása, beleértve a mesterséges intelligenciát és a virtualizációt is.

